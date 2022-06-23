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Gündem İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti
Gündem

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti

İsmailağa Cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu Rahmet-i Rahmana kavuştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 03:13:00 - 2022-06-23 09:50:10
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti

Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaat şeyhi olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında Rahmet-i Rahmana kavuştu.

Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.

 

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da doğdu.

Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet alan Ustaosmanoğlu, icazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşında evlendi.

1952 yılında şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü.

2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet Ödülü' verildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:

Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir) (Açıklamalı Kur'an tefsiri)

Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

Umre Sohbetleri

Fatiha Tefsiri

Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

Efendi Babam Buyurdu ki

Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

İrşadül Müridin

Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

Tembihat

Mektubatı Mahmudiyye

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Yorumlar

Ahmet

Allah Rahmet eylesin. Mekânı cennet makamı âli olsun.

BİR VATANDAŞ

HER ÖLEN İNSAN İÇİN ALLAH RAHMET EYLESİN DENİR BUDA İNSANLIK GÖREVİDİR 
TÜM YORUMLARA GİT ( 94 )
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