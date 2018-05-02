İsmail Kartal Ankaragücü'nde kalacak mı? Resmi açıklama geldi

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal Beinsports'a önemli açıklamalarda bulundu.

Güzel insanlar, karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Hiçbir zaman, çalışma ortamında birbirimize saygısızlığımız oldu. Her zaman bütün takım oyuncularım bana saygı gösterdiler, ben de onlara gösterdim. Ben de futbolun içinden gelen bir insan olarak; açık, net ve şeffaf olarak konuştum. İletişimimiz çok iyiydi. Sezon başından bu yana oynayan, oynamayan herkes bana ve teknik ekibe büyük saygı gösterdi. Biz de kendilerine büyük saygı gösterdik. Çok güzel bir çalışma ortamı vardı.

Sıkıntılar oldu, sezona da sıkıntılı başlamıştık. İlk 4 hafta kötü başladık. Bazı mevkilerde, bazı oyuncularımızdan yoksun başladık. Yetiştiremedik bazı şeyleri. Kendime ve ekibime çok güveniyordum. Biz, bu karakterli oyuncuların orta ve uzun vadede ortaya neler çıkarabileceğini öngörebiliyordum. Bir teknik direktör olarak bu çok önemliydi. Bu öngörümü takıma taktiksel olarak, bir felsefe olarak empoze etmeye başladım. Nedir bu? Bir; fizik. İki; taktik felsefe. Üç; duran toplara çok önem verdik bu sene. Bütün bunlarla ilgili istatistikleri ve analizleri çok iyi yaptık. Avrupa Şampiyonası'nda atılan gollerin yüzde 23-29 arası duran toplardan atılmıştı. Biz de elimizdeki oyuncu profiline göre bunu nasıl geliştiririz diye düşünüdük. Elimizde hava hakimiyeti olan çok oyuncumuz vardı. Her hafta değişik varyasyonlarla, değişik işaretlerle rakibi şaşırtarak biz unlara çalıştık. Bizim attığımız gollerde, yüzde 42'yi buluyor duran toplar. Bu bizim için büyük bir artı oldu.