İsmail Kartal Ankaragücü'nde kalacak mı? Resmi açıklama geldi
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyeri hakkında önemli ifadeler kullandı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 02:46
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal Beinsports'a önemli açıklamalarda bulundu.
Güzel insanlar, karakterli bir oyuncu grubuna sahibim. Hiçbir zaman, çalışma ortamında birbirimize saygısızlığımız oldu. Her zaman bütün takım oyuncularım bana saygı gösterdiler, ben de onlara gösterdim. Ben de futbolun içinden gelen bir insan olarak; açık, net ve şeffaf olarak konuştum. İletişimimiz çok iyiydi. Sezon başından bu yana oynayan, oynamayan herkes bana ve teknik ekibe büyük saygı gösterdi. Biz de kendilerine büyük saygı gösterdik. Çok güzel bir çalışma ortamı vardı.
Sıkıntılar oldu, sezona da sıkıntılı başlamıştık. İlk 4 hafta kötü başladık. Bazı mevkilerde, bazı oyuncularımızdan yoksun başladık. Yetiştiremedik bazı şeyleri. Kendime ve ekibime çok güveniyordum. Biz, bu karakterli oyuncuların orta ve uzun vadede ortaya neler çıkarabileceğini öngörebiliyordum. Bir teknik direktör olarak bu çok önemliydi. Bu öngörümü takıma taktiksel olarak, bir felsefe olarak empoze etmeye başladım. Nedir bu? Bir; fizik. İki; taktik felsefe. Üç; duran toplara çok önem verdik bu sene. Bütün bunlarla ilgili istatistikleri ve analizleri çok iyi yaptık. Avrupa Şampiyonası'nda atılan gollerin yüzde 23-29 arası duran toplardan atılmıştı. Biz de elimizdeki oyuncu profiline göre bunu nasıl geliştiririz diye düşünüdük. Elimizde hava hakimiyeti olan çok oyuncumuz vardı. Her hafta değişik varyasyonlarla, değişik işaretlerle rakibi şaşırtarak biz unlara çalıştık. Bizim attığımız gollerde, yüzde 42'yi buluyor duran toplar. Bu bizim için büyük bir artı oldu.
Bu yaşanan maddi ve manevi sıkıntılar hiçbir zaman; bizim inancımızın, beklentilerimizin, hedeflerimizin ve amaçlarımızın önüne geçmedi. herkes birbirine inanıyordu, herkes birbirine saygı gösteriyordu. Sıkıntılarımız vardı bu aşikardı, belliydi. Devre arası transfer bile yapamadık biz. Bazı oyuncuların bazı sıkıntılar nedeniyle aramızdan ayrılması, çok önemli oyuncularımızın sakatlanarak sezonu kapatmaları... Buna rağmen kadro derinliğimiz olmamasına rağmen bizim en büyük artımz; birbirine inanan, güvenen, çok iyi çalışan, hedefi olan, samimi bir şekilde hedeflerinden şaşmayan bir grubumuz vardı. Bu kadar samimi ortamda birbirine inanan, güvenen teknik heyet ve oyuncu karmasını ayakta tutan; bizi her zaman ve her yerde destekleyen muhteşem Ankaragücü taraftarının enerjisi. Bizi hep ittirdiler, hep yanımızda oldular. Biz de onlara mahcup olmamak için elimizden geleni yapmaya çalıştık, çok çalıştık, onları mutlu etmek için çalıştık ve bu günlere kadar geldik.
Ankaragücü ile iki yıllık sözleşmem var. Ben buraya dostlarım aracılığı ile geldim. Bir camia takımı olması, taraftarların gücü ve enerjisi beni buraya çekti. Biz işin içine girince sadece saha içi ile uğraşmadık. Saha dışında da çok şey yaptık. Bir kondisyon salonumuz oldu. Tesislerin düzeni açısından bir hayli uğraştım. Şu an için iyi durumdayız. Başkanla falan çok konuşmam ben. Konuşmamız gerektiği zaman başkanımız beni çağırır, oturur birebir konuşuruz. Kararları alırız. Başkanımız çok dürüst ve net bir insan. Bana güveniyor ve inanıyor. Beni bugüne kadar bir kez olsun kırmadı. "Ne istiyorsan yap hocam" dedi. Sezon başında teklediğimiz zamanlarda o da bir endişeye kapıldı ama bana çok güvendğini hissediyorum. "Senden çok memnunuz devam edelim. Sen ne istiyorsan yaparız, sıkıntı yok. Bütün planını, programını buna göre yap" dedi. "Biz seninle uzun yıllar çalışalım, istikrar yakayalım" diyorlar. Başkanımız Adana Demirspor maçından sonra oturur konuşuruz dedi. Dediğim gibi sıkıntılarımız devam ediyor. Süper Lig'de kalmak zor, oyuncuların alacakları duruyor"
Kaynak:Ajansspor
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