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Biyografi İsmail Hakkı Özölçer kimdir? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer hayatı!
Biyografi

İsmail Hakkı Özölçer kimdir? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer hayatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı. Atananlar arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de yer aldı. Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü oldu. Peki Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer kimdir, nereli kaç yaşında? Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 10:58:00 - 2022-04-08 11:02:47
İsmail Hakkı Özölçer kimdir? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer hayatı!

8 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararları yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer getirildi. Peki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer kimdir? Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer nereli kaç yaşında? İşte Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in hayatı, biyografisi.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın ardından rektör olarak belirlenen İsmail Hakkı Özölçer Mühendislik Fakültesi’nde dekanlık görevini de yürütmüştü.

Çalışma Alanları:

İnşaat Mühendisliği

Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği

Su Kaynakları ve Su Yapıları

Akışkanlar Mekaniği

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1993-1998

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

1990-1993

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Lisans

1986-1990

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İsmail Hakkı Özölçer aynı zamanda uusal ve uluslararası boyutta çok sayıda makalesi ve çalışması da bulunmaktadır. İsmail Hakkı Özölçerin 8 Nisan 2022 Resmi Gazete kararıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü oldu.

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