İsmail Hakkı Özölçer kimdir? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer hayatı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı. Atananlar arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de yer aldı. Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü oldu. Peki Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer kimdir, nereli kaç yaşında? Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer hangi görevlerde bulundu?
8 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararları yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer getirildi. Peki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer kimdir? Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer nereli kaç yaşında? İşte Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in hayatı, biyografisi.
Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer kimdir?
Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın ardından rektör olarak belirlenen İsmail Hakkı Özölçer Mühendislik Fakültesi’nde dekanlık görevini de yürütmüştü.
Çalışma Alanları:
İnşaat Mühendisliği
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
Su Kaynakları ve Su Yapıları
Akışkanlar Mekaniği
Öğrenim Bilgileri
Doktora
1993-1998
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yüksek Lisans
1990-1993
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Lisans
1986-1990
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İsmail Hakkı Özölçer aynı zamanda uusal ve uluslararası boyutta çok sayıda makalesi ve çalışması da bulunmaktadır. İsmail Hakkı Özölçerin 8 Nisan 2022 Resmi Gazete kararıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü oldu.