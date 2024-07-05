İşlenmiş Gıdaların Etkisi Araştırıldı! Gazlı İçecekler Uykusuzluğun Gizli Sebebi Mi?



Yeni yapılan bir araştırmaya göre işlenmiş hazır gıdalar, gazlı içecekler ve enerji barları gibi ürünler kronik uykusuzluğa neden olabiliyor.

İşlenmiş hazır gıdaların obezite, diyabet ve kanserle olan bağlantıları bilinirken, yeni araştırmalar gazlı içecekler ve enerji barları gibi ürünlerin de kronik uykusuzluk sorunlarına neden olduğunu ortaya çıkardı. Hazır gıdalar, renklendiriciler gibi kimyasal katkı maddeleri içerirken, vitamin ve lif bakımından düşük.

KRONİK UYKUSUZLUĞA NEDEN OLUYOR

Son araştırmalar, bu gıdaların obezite, kalp hastalığı, diyabet ve bağırsak kanseri gibi toplamda 32 hastalıktan sorumlu olabileceğini öne sürdü. Fransa’daki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin yanı sıra insan uykusunu da etkileyebileceğini ve abur cubur kategorisindeki gıdaların kronik uykusuzluğa neden olduğunu tespit etti. Yaklaşık 40 bin yetişkinin beslenme ve uyku düzenleri analiz edildikten sonra işlenmiş gıda tüketimi ile kronik uykusuzluk arasında anlamlı bir oran elde edildi.



KALİTELİ UYKU SAĞLIKLI BESLENMEDEN GEÇİYOR

Konuyla alakalı Columbia Üniversitesi’nde beslenme ve uyku bilimcisi olan araştırmacı Marie-Pierre St-Onge, “Giderek daha fazla gıdanın yüksek oranda işlendiği ve uyku bozukluklarının yaygın olduğu bir zamanda, beslenmenin uyku üzerindeki etkisini değerlendirmek önemliydi. Araştırma ekibimiz önce Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme tipinin uykusuzluk ve kötü uyku kalitesini azalttığını tespit etti. Ardından yüksek karbonhidratlı diyetlerin uykusuzluk sorununu artırdığını bildirdi” dedi.

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