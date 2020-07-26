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İslam ülkesinden Türkiye'ye Ayasofya tebriği

Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması vesilesiyle İslam âlemi ve Türkiye’yi tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 02:11:00 -
İslam ülkesinden Türkiye'ye Ayasofya tebriği

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Vakıflar ve Din işleri Bakanlığı, Türk hükümetinin Ayasofya'yı Allah'a ibadet edilen bir cami olarak aslına çevirme kararından dolayı genel olarak İslam toplumunu özellikle de kardeş Türk halkını tebrik ediyor." ifadelerine yer verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da da Türkiye'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi kararı çeşitli etkinliklerle kutlanmıştı.

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