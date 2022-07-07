İslam Memiş'ten gram altın ve dolar uyarısı: Fırsata çevirin!

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Temmuz ve Ağustos aylarında doların bulunacağı seviyeyi vererek kademeli alıma dikkat çekti.

TL HIZLA DEĞER KAYBEDİYOR

Enflasyon rakamlarının yükselmeye devam ettiğini belirten İslam Memiş, 78,62 olan enflasyon rakamının 82'leri bulacağını belirtti. Yıl sonunda ise 72 seviyelerinde kapatılacağını ifade eden Memiş, yüksek enflasyon oranlarının gelişmekte olan ülkeleri ciddi anlamda etkileyeceğini söyledi. TL'nin hızla değer kaybetmesine değinen Memiş, "Türk lirasındaki değer kayıpları enflasyonu diğer ülkelere kıyasla daha fazla Türkiye'de artıyor olması endişelerin tekrardan dolar/tl kuru üzerinde gündeme gelmesine neden oldu." dedi.

DOLAR/TL'DE KRİTİK SEVİYEYE DİKKAT

Dolar/TL kurunda tekrardan yükselişin başlamasıyla yatırımcılar için uyarılarda bulunan Memiş, kritik seviyeyi vererek şunları kaydetti:

"Yurt içi piyasalarda yüksek enflasyondan dolayı yine dolar/tl kuru kritik seviye olan 16.80 lira bandının üzerinde. Yine Temmuz ayındaki öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Yani, dolar/tl kurunda bu ay içerisinde takip edeceğimiz seviye geniş bir bant aralığı olan 16-17 lira."

"GRAM ALTINI KADEMELİ ALIN FIRSATA ÇEVİRİN"

Gram altın al-sat yapacaklar için makas aralığına dikkat çeken İslam Memiş, gram altın için alım seviyesinin 1000-950 TL arası olduğunu söyledi. Kademeli alıma vurgu yapan Memiş, "Gram altın TL fiyat aralığındaki bant aralığında da herhangi bir değişiklik yok. Gram altın fiyatı yine 950-100 lira aralığında işlemler gerçekleştirilecektir. Gram altın TL fiyatında yine yatırımcısı 1000 TL altındaki rakamları 950 TL seviyesine kadar kademeli alım yapmak suretiyle buraları fırsata çevirebilir." ifadelerini kullandı.