İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu!

Altın gram fiyatı rekorlar serisine son verip yönünü aşağı kırdı. Ons altın tüm zamanların rekorunu kırması sonrası tekrar psikolojik desteğinin altına geriledi. Piyasadaki hareketliliğe dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumunda bulundu.

İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafında geri çekilmeler sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu.

ONS ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNA İMZA ATTI

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle gerçekleşti:

"Ons altın fiyatı 1980 dolar seviyesinde. Geçen haftalarda açıkladığım 1980-2000 dolar seviyesine geriledi. Asya piyasalarında geçtiğimiz hafta başı bir operasyon gerçekleşti ve ons altın 2148 dolar seviyesine çıktı.

"ONS 1980 DOLAR DESTEK SEVİYESİ NİHAYET GELDİ"

Agresif yükselişler sonrası 1980 dolar seviyesine çekilme ihtimali var uyarılarım vardı. 1980 dolar destek seviyesi nihayet geldi. Burası da aşağı yönlü kırılırsa 1970 dolar destek seviyesi var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ALTIN FİYATLARINA GİRİŞ İÇİN BİR FIRSAT DOĞDU"

Ama 2000 dolar seviyesinin altındaki her seviye orta ve uzun vadeli yatırımcılar için iyi fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar için altın fiyatlarına girişte bir fırsat yakalanmış oldu.

"ÇABUCAK YUKARI YÖNLÜ ATAKLAR GÖRECEĞİZ"

Ons tarafında çabucak 2000 dolar seviyesi üzerine ataklar göreceğiz. Yani 2020 dolar direncini tekrar göreceğiz. Aşağıda 1980-1970 dolar alanları var ama buralar çabucak tersine dönebilir.

DÜŞÜŞLER GRAM ALTIN YATIRIMCISI İÇİN MUHTEŞEM FIRSAT

Gram altın TL fiyatı için serbest piyasalarda 1900-1950 lira aralığını takip ediyor olacağım. Bu hafta gram altın yatırımcısı muhteşem fırsatlar buldu.

"BU FIRSATLAR HER ZAMAN GELMEZ"

Son iki haftada neredeyse 40 liralık bir değer kaybı oldu. Bu fırsatlar her zaman gelmeyebilir bu nedenle gram altın yatırımcısı fırsatları değerlendirmeli.

"BU FİYATLARDAN TEKRAR BULAMAZSINIZ"

Bu son tur olarak tabir ettiğim düşüşler şu an itibariyle gerçekleşmiş oluyor. Fırsata çevirmek lazım. Bu fiyatlardan ons altını ve gram altını tekrar bulamazsınız.

ONS ABD ENFLASYON VERİSİ VE FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Bugün ABD enflasyon verisi, çarşamba günü Fed faiz kararı ve perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak.

"BU HAFTA KISA VADELİ İŞLEM YAPTIRMAYIN!"

Gelecek veriler küresel piyasalarda ciddi etkileşime neden olacak. Geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa olacak. Bu hafta kısa vadeli işlem yaptırmayın.

"GERİ ÇEKİLMELER BEKLENENDEN DAHA FAZLA GERÇEKLEŞTİ"

Aralık ayı alım fırsatı için son tur. Bu haftaki geri çekilmeler beklenenden daha fazla düştü. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirin.

İŞTE 2024 DİP SEVİYELERİ!

2024 ilk çeyreği itibariyle gram altında 2000 TL, ons altında ise 2000 doların dip seviyeler olduğunu göreceğiz."

{relation id:1812144 slug:'altin-artacak-mi-dusecek-mi-altin-uzmani-islam-memis-tarih-verdi'}