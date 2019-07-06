Islak hamburger nasıl yapılır? En ince ayrıntısına kadar püf noktalarıyla ıslak hamburger tarifi

Son zamanlarda hayatımızda sıklıkla yer eden fast foodlar oldukça zararlı. Fakat onlardan uzak durabilmek pek de mümkün değil.

Çabuk servis edilen ve yapay şeker, alışkanlık yapacak maddeler, katkı ürünleri, gdo gibi içeriklere sahip yiyecekleri tercih etmek vücutta kalıcı hasarlar oluşturuyor.

Dolayısıyla evde, bildiğiniz ürünler ve kendi imkanlarınızla bu tür yiyecekleri yapmak daha iyi bir seçenek.

Islak hamburger malzemeleri

350 gr kıyma

1 yumurta

1 adet soğan

1 sarımsak

tuz, karabiber, kekik, kimyon, pulbiber

2 yemek kaşığı galeta unu

hamburger ekmeği

Sosu için;

4 domates

1 sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

2 tatlı kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı sıvıyağ

tuz,karabiber

Yapılışı

Derin bir kap içerisine kıyma ve yumurtayı alın. Üzerine soğanı rendeleyin. Baharat ve galeta ununu yeteri kadar ekleyerek yoğurun.

Hamburger ekmeğinizden bir miktar büyük olacak şekilde bezeler yapın.

Tavada bu köfteleri pişirin.

Sosu için; bir tavanın içerisine domates, sarımsak, baharatları ve salçayı koyun. Bir süre sonra ketçap ekleyerek sosu karıştırın.

Hamburger ekmekelrini ortadan ikiye ayırarak sosa batırın. Aralarına köfteleri yerleştirin. (İçerisini dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz.)

Köfteli tavanın içine bir fırın kağıdını iyice ıslatarak koyun, hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine yerleştirin, tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte ekmek iyice yumuşayıp, ıslanana kadar bekletin. Ardından servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...