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İskenderun'a "millet bahçesi"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "İskenderun Millet Bahçesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı- Hatay Valisi Rahmi Doğan: - "55 bin metrekarelik bir alana böyle güzel bir park yapmak büyük bir başarıdır. İskenderun halkı bunun kıymetini bilecektir. Bizim milletimiz vefakardır, fedakardır ve cefakardır, kendisine hizmet edeni asla ve asla unutmayacaktır"

19 Mart 2019 Salı 20:46
İskenderun'a "millet bahçesi"

HATAY (AA) - Hatay'da "İskenderun Millet Bahçesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İskenderun Belediyesince, Hürriyet Mahallesi'nde 55 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen millet bahçesi, yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından tamamlandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, törende yaptığı konuşmada, İskenderun'un yeşili, doğası ve kültürüyle doyumsuz bir ilçe olduğunu anlattı.

Vatandaşların genelde taleplerinin belediye hizmetleriyle ilgili olduğunu belirten Doğan, "Artık vatandaşlarımız okul istemiyor, sağlık hizmetlerinden, sıkıntılarından bahsetmiyor. Vatandaşlarımız belediye hizmetlerinden, yoldan, sudan, kanalizasyondan bahsediyor ve talepleri de bu yönde." diye konuştu.

Devlet yatırımlarının son hızıyla devam ettiğini belirten Doğan, "55 bin metrekarelik bir alana böyle güzel bir park yapmak büyük bir başarıdır. İskenderun halkı bunun kıymetini bilecektir. Bizim milletimiz vefakardır, fedakardır ve cefakardır, kendisine hizmet edeni asla ve asla unutmayacaktır." dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de millet bahçesinin İskenderun halkının bir rüyası olduğunu dile getirdi.

Yıllardır buranın bir millet bahçesi olmasını çok arzu ettiklerini aktaran Dingil, "Millet bahçemiz 55 bin metrekare alana sahip. 30 bin metre karesi yeşil alan, 15 bin metrekare yürüme alanı var. 1 kilometre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu var. Halı saha, basketbol ve voleybol sahaları da var. Olimpik kaykay pisti, anfi tiyatronun yanında 70 bin bitki getirdik." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:46
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