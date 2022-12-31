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Ekonomi İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 22 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 14:11:00 -
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İskenderun Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular; profesör/doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

İlan, başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmelere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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