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Yaşam İsim benzerliği ile hakkında icra takibi başlatıldı: Yasal sürede itiraz etmeseydi 'dolandırıcılık'la da suçlanacaktı
Yaşam

İsim benzerliği ile hakkında icra takibi başlatıldı: Yasal sürede itiraz etmeseydi 'dolandırıcılık'la da suçlanacaktı

İsim benzerliği sebebi ile evine icra takibi gelen Gazeteci Uğurcan Gökçe, yaşadığı süreci yeniakit.com.tr'ye anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 22:06:00 -

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Akit Tv Haber İstihbarat Şefi Uğurcan Gökçe, kendisine ait olmayan bir icra borcuyla neye uğradığını şaşırdı. Gökçe ilamsız icra takibine, yasal süresi içinde itiraz etmeseydi, 'dolandırıcılık'la da suçlanacaktı.

İsim benzerliği ile borçlu çıktı

Gazeteci Uğurcan Gökçe, isim bezerliği yüzünden yaşadığı süreci yeniakit.com.tr'ye anlattı. 2020 yılı Haziran ayında Gökçe'nin evine ilamsız icra takibi kağıdı ulaştı. Gökçe, ilk iş olarak icraya itiraz etti.

Neyle suçlandı?

İcra takibindeki alacaklı kişi, internet üzerinden alışveriş yaparak cep telefonu satın aldığını, parasını ödemesine rağmen telefonun kendisine gönderilmediğini iddia etti. İnternet üzerinden satışı yaptığı iddia edilen kişi de Gazeteci Uğurcan Gökçe ile aynı ad ve soyada sahipti. İcra takibine itiraz eden Gökçe, alıcı olduğunu iddia eden kişinin para gönderdiği İban numarasının kendisine ait olmadığını ilgili bankadan aldığı yazı aracılığıyla ıspatladı.

Tüm belgelere rağmen alacaklı avukatları dava açtı

Aradan birkaç ay geçtikten sonra Gazeteci Gökçe polis tarafından aradı. Emniyete giden Gökçe, hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendi. Alacaklı avukatları, usülsüz yollarla Uğurcan Gökçe'nin T.C kimlik numarası ile aile ve adres bilgilerini ele geçirip hakkında icra takibi başlattıktan sonra, Gökçe'nin delil olarak sunduğu belgelere rağmen suç duyurusunda da bulundu.

'İcraya yasal sürede itiraz etmeseydim, dolandırıcılıkla da suçlanacaktım'

Uğurcan Gökçe, vatandaşları şöyle uyardı: "Bu olay herkesin başına gelebilir. Herkes davalarının takipçisi olmalı. Özellikle ilmasız icra olayında yasal süre çok önemli. Ben isim benzerliği yüzünden hakkımda başlatılan icra takibine yasal sürede itiraz etmeseydim, borcu kabullenmiş sayılıpı, ödemeye mecbur kalacaktım. Borcu kabullendiğim için dolandırıcılıkla da suçlanabilirdim."

Uğurcan Gökçe hakkındaki mahkeme süreci, ortaya sunulan tüm belgelere rağmen, usülsüz yöntemler izleyen alacaklı avukatları sebebi ile hala devam ediyor.

 

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