İşgalci teröristler masum insanların evini yaktı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailli gaspçılar, Batı Yaka'nın Nablus kentinin güneyindeki Calud köyünde taşlar ve sopalarla Filistinlilere saldırdı, Filistinlilere ait bazı evleri de molotofkokteyli ile kundakladı.

Saldırıya tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrailli gaspçı grup arasındaki arbede yaşandığı aktarıldı.

Bölgede konuşlanan İsrail askerleri tarafından korunan saldırganların Filistinli bir genci darp ettiği, yaralanan gencin hastaneye nakledildiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Yaka'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Yaka'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.