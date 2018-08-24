İşçilerimizin ev sahibi olmasını istiyoruz’

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, “Alım gücü belli olan işçilerin sesi olarak, işçilerin ev sahibi olma noktasında ümit olduğunu söyleyemeyiz. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak işçilerin yaşam düzeylerini ev sahibi olmalarını sağlayarak konforlu hale getirmek istiyoruz. Sendikamız Öz İplik-İş, çalışma hayatı ve toplumsal konularda öneri, politika ve proje üreten bir yaklaşıma sahiptir. Sendikamızın çalışma hayatının temel sorunlarına, kadınlar, gençler, engelliler ve dezavantajlı grupların sorunlarına yönelik ciddi ve uzun vadeli bir yaklaşımı vardır. 2006 yılından bu yana kayıt dışılığın azaltılmasına ve istihdamı arttırmaya yönelik, engelli çalışanların çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara ilişkin yürüttüğümüz çeşitli projeler takibinde görmekteyiz. 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan ve ‘Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ özelinde bulunan maddelere ek olarak belediyeler yeni kreşler açmalı. Ayrıca kreşlerin açılması çocuklarımızın eğitim hayatı için de çok önemli. Böylelikle geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı yarına daha iyi hazırlamış oluruz” önerilerinde bulundu.