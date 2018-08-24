THY - İstanbul
0553 313 94 23

İşçilerimizin ev sahibi olmasını istiyoruz’

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Akit gazetesine gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İnanç, “Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak işçilerin yaşam düzeylerini ev sahibi olmalarını sağlayarak konforlu hale getirmek istiyoruz” dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:25
İşçilerimizin ev sahibi olmasını istiyoruz’

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, “Alım gücü belli olan işçilerin sesi olarak, işçilerin ev sahibi olma noktasında ümit olduğunu söyleyemeyiz. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak işçilerin yaşam düzeylerini ev sahibi olmalarını sağlayarak konforlu hale getirmek istiyoruz. Sendikamız Öz İplik-İş, çalışma hayatı ve toplumsal konularda öneri, politika ve proje üreten bir yaklaşıma sahiptir. Sendikamızın çalışma hayatının temel sorunlarına, kadınlar, gençler, engelliler ve dezavantajlı grupların sorunlarına yönelik ciddi ve uzun vadeli bir yaklaşımı vardır. 2006 yılından bu yana kayıt dışılığın azaltılmasına ve istihdamı arttırmaya yönelik, engelli çalışanların çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara ilişkin yürüttüğümüz çeşitli projeler takibinde görmekteyiz. 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan ve ‘Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ özelinde bulunan maddelere ek olarak belediyeler yeni kreşler açmalı. Ayrıca kreşlerin açılması çocuklarımızın eğitim hayatı için de çok önemli. Böylelikle geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı yarına daha iyi hazırlamış oluruz” önerilerinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 11:25
  1. Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
    1. Edirne'de FETÖ şüphelileri..
    2. Bekir Pakdemirli kurbanlık alım..
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    4. Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı!..
    5. CHP'li isimden 'Yabancı dil' şartı
    6. Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet
    7. Arapların "4 trilyon dolar" korkusu!..
    8. Yunanistan yolcusu FETÖ'cüler yakalandı
    9. Hastanelerde yeni dönem! İsteyen..
    10. ABD ile yaşadığımız krizin gerçek..
    11. DGS İşletme iktisat ve Maliye taban..
    12. ASELSAN artık hayat kurtaracak! Dev..
    13. Ne Kemal ne Muharrem! Bir CHP'li daha..
    14. Peru'da şiddetli deprem!
    15. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov müjdeyi..
    16. Rusya'dan önemli 'vize' açıklaması
    17. DGS hemşirelik taban puanları 2018
    18. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    19. Türkiye tarım için kiralamıştı.....
    20. ÖSYM tercih sonuçları 2018
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar