İş yerleri çevre dostu ürünlere daha fazla ücret ödemeye hazır

İş dünyası, çalışan tercihlerindeki hassasiyetle birlikte yeşil dönüşüm sürecini hızlandırdı. İklim, inovasyon, insan ve gelecek odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen iş yerlerinde satın alma politikalarıyla tedarik süreçleri de değişti. Avansas, 700’e yakın iş yerinin katılımıyla yaptığı araştırmada işletmelerin çevre dostu ürünleri tercih etme ve kullanma alışkanlıklarını araştırdı.

Yüz şirketten 33'ünün çevre dostu ürün kullanımı politikası var

Her 100 iş yerinden 33’ü, çevre dostu ürün kullanımı konusunda şirkette uygulanan bir politikaları olduğunu belirtirken, kamuoyunda yürütülen bilgilendirme çalışmaları sonucunda her 100 iş yerinden 67'sinin temsilcisi de çevre dostu ürünlerle ilgili bilgi sahibi olduğunu belirtti. İklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere sürdürülebilirlik risklerinin gündemin en üst sıralarda yer almasıyla birlikte alışveriş sepetlerindeki tercihler de değişti. Araştırmaya katılan her 100 iş yerinden yaklaşık 80'i alışverişlerinde çevre dostu, doğaya saygılı ürünler tercih ediyor.

Alışverişlerde ürünün çevreye sunduğu katkıya bakılıyor

Alışveriş tercihlerinde tüketiciler sadece bir ürünün veya markanın müşterisine sağladığı faydaya değil, kurumun toplumla birlikte çevreye sunduğu katkıya da özen gösteriyor. Doğanın tahrip edilmesinin engellenmesi, gelecek nesillere karşı bireysel sorumluluğun yerine getirilmesi, iklim krizlerinin engellenmesine katkı sağlama konusunda daha hassas olan iş yerlerinin yarısından fazlası belirlediği ürünlerin çevre dostu versiyonlarını satın almak için daha yüksek ücret ödemeye razı.



Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin çevre dostu ürünler konusunda temizlik kategorisinden alıveriş tercihleri incelendiğinde, sıvı sabun en üst sırada yer alırken, yüzey temizleyici ise hemen ardından geliyor. İş yerleri ofis&kırtasiye ürünlerine göre, temizlik ürünlerinin çevre dostu versiyonlarını satın almak için fiyat farkını göz ardı ediyor.