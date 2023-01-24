İş, Sanat ve Siyaset Dünyası, ASİAD Ödül Gecesi'nde bir araya geldi

TGRT Haber Sunucusu Mehmet Aydın ve Ülke Tv. Haber Sunucusu Gözde Özyürek’in sunumuyla gerçekleşen gecede yılın devlet adamı ödülü yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile canlı yayın yapan ASİAD Kurucu Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, ödülü KKTC Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’a takdim etti. ASİAD Avrupa, Kosova, Balkanlar, Ortaasya, Azarbaycan ve KKTC temsilcilerinin yanı sıra, birbirinden saygın devlet büyükleri, milletvekilleri bakan yardımcıları, üniversitelerin akademi kurulları, STK temsilcileri, belediye başkanları, iş insanları, medya temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede ödüller ASİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya ve konuklar tarafından takdim edildi.

Büyük gecede anlamlı bir konuşma gerçekleştiren ASİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya, bir kez daha millilik ve yerlilik vurgusu yaptı. Başkan Yalçınkaya; “Çok saygıdeğer bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, kıymetli milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, konsoloslarımız, büyükelçilerimiz, iş dünyası temsilcilerimiz, basın mensuplarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, uzaktan yakından davetimize icabet eden hanımefendiler, beyefendiler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam ASİAD iş dünyasının bu muhteşem gecesine renk katıyorsunuz. Bu milli birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, milliyetçiliğin ve ülkesini sevenlerin gecesinde bizlere onur verdiniz” dedi.

ASİAD Kurucu Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, şunları söyledi: “Yurt içi ve yurt dışı yapılanmasını sürdüren ASİAD, her geçen gün sizlerle daha da büyüyor ve güçleniyor. ASİAD, Anadolu medeniyetinin çocuklarının biraraya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. ASİAD, dünya Türklerinin ve dostlarının buluşma adresidir. ASİAD, Anadolu Sanayici ve Birleştirici işdünyasının gücüdür. ASİAD, bütün fikirleri, düşünceleri ve görüşleri aynı çatı altında birleştiren, buluşturan, kardeşliği sevgiyi pekiştiren, milli ve yerli bir sivil toplum kuruluşudur. Bu akşam Avrupa, Almanya, Fransa, Kerkük, Musul, Londra, Arnavutluk, Azerbaycan, KKTC, Bulgaristan, Kosova, İran, Sırbistan ve dünyanın dört bir yanından bu akşam bizlerle olan tüm gönül dostlarımıza, temsilcilerimize teşekkür ediyorum.”

Başkan Yalçınkaya; “ASİAD, gelecek nesillerin daha güzel yarınlarda yaşaması için daha güçlü bir Türkiye hedefiyle yoluna devam etmektedir”. Uluslararası yatırımların Türkiye’de oluşması için yeni vizyon hedeflerimiz var. İthalat, ihracat ve işbirliklerine önem veriyoruz. Onun için bu akşam marka ödülleri ile yeni bir açılım yapmak ve alanında başarılara imza atmış isimleri teşvik etmek istedim. Gayretlerimiz, çalışmalarımız devam edecek. KKTC Cumhurbaşkanımız ile biraz sonra canlı yayında bağlantılar kuracağız. Yavru vatan ile daha fazla işbirliği ve yatırımın önünün açılması için çağrımızı yineliyoruz” dedi.

Türkiye’nin genç girişimci işadamlarını birleştiren ASİAD’ın 2017’de kurulduğunu söyleyen Yalçınkaya; “14 üniversitede akademik kadroları ile birlikte yurt içinde 11 vilayette ve yurt dışında 22 ülkede teşkilatlanan ASİAD, tüm dünyada yapılanmasını kararlılıkla sürdürmektedir. İş dünyasının asıl milli kimliğini bu çatı altında oluşturuyoruz. 15 Temmuz’da da olduğu gibi ASİAD her zaman milli ve yerli duruşunu sürdürecek ve hiçbir terör örgütüne zerre kadar taviz vermeden devletinin arkasında dimdik durmaya devam edecektir. Türk milleti her zaman güçlü olacaktır bunun için hep birlikte elele vereceğiz, birlikte hareket edip işbirlikleri yapacağız. Yavru vatan, kardeş ülke ve Türki Cumhuriyetlerle yakın olacağız. Devletine milletine hainlik yapan hiçbir isim bu çatı altında yer bulamaz” dedi.

Gecede daha sonra ödül takdimine geçildi ve alanında markalaşmış, büyük başarılara imza atmış birbirinden saygın isim ve kurumlara ödülleri geceye katılan konuklar tarafından takdim edildi. Yılın devlet adamı ödülünün verildiği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile canlı yayın bağlantısı yapan ASİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya, yavru vatan Kıbrıs’a daha fazla yatırım, işbirliği ve dayanışma çağrısını yineledi. Geceye katılan konukları selamlayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da, Türkiye’nin kendileri için en büyük güç olduğunu ifade etti. Yalçınkaya, ödülü KKTC Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’a takdim etti.

Gecede ASİAD Avrupa Temsilcisi Sedat Demir, Londra Temsilcisi İsmail Karakaş, Kosova ve Balkan Temsilcisi Taip Miftari, Azerbaycan Temsilcisi Ulker Piriyeva ve Arnavutluk Temsilcisi Rıdvan Severaj da başarı ödülleri verildi. Yine medya dünyasından TGRT Ana Haber Sunucusu Ekrem Açıkel, Ülke Tv Sunucusu Gözde Özyürek, Ordu Altaş Tv Funda Altaş ve yerel basında gazetemiz Yerel Gazete ödüle layık görüldü.

Yerel yönetimlerde ise ödüller; Ordu Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz adına yardımcısı Ahmet Epli’ye verildi. Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı da ödüle layık görülen isimler arasındaydı. Yılın en iyi bal üreticisi ödülü ise Balparmak firmasına gitti. Yılın en iyi gayrimenkul ve pazarlama ödülü Finans Gayrimenkul Hanife Türkoğlu’na verildi.

İnternet ve medya alanında TİMBİR Başkanı Süleyman Basa’ya ödül verilen gecede Azerbaycan Milletvekili Meşhur Memedov, Irak Milletvekili Erşat Salihi, Bulgaristan Milletvekili Kasım Dal, 33. Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Sait de ödüllerini ASİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya ve konuklardan aldılar. Yaşam boyu onur ödülü ise Kıbrıs Türk İşinsanları Derneği Enver Mamülcü’ye verildi. Dedeman Otel’in de ödül aldığı gecede yılın en çok izlenen dizisi olarak Teşkilat dizisine ödül verildi.

Yılın hizmet ve onur ödülü ise Sosyal Politikalardan Sorumlu Bakan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu’ya verildi. Yılın en başarılı kadın girişimcisi ödülü Ege Engin Gemi Firması Sahibi Meltem Engin’e gitti. Gecede Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da ödüle layık görüldü. En iyi sanayici ve ihracaat ödülü Yılmaz Makina’ya verildi. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikri Damka da ödülünü ASİAD Başkanı Yalçınkaya’nın elinden aldı. Yine ASİAD üyesi bir çok işletme sahibine de anlamlı ödüller verildi.





