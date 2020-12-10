  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İş makinesi altında kalan genç öldü
Aktüel

İş makinesi altında kalan genç öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:56:57 -
İş makinesi altında kalan genç öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da kullandığı iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu altında kalan 16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinde, Halil Şenbüyük'ün kullandığı henüz plakası ve kime ait olduğu belirlenemeyen iş makinesi kepçe, Nebiler Mahallesi'nden Abdurrahmanlar Mahallesi'ne giderken ana yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin altına kalan Şenbüyük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince çevreden çağırılan iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerine gelen gencin anne ve babası fenalık geçirdi. Anneyi sakinleştirmek için sağlık ekipleri müdahale etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti

Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti
Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı
Gündem

Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı

Bakü'de iki ülke arasındaki anlaşmalar için düzenlenen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın devlet o..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay