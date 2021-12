İş dünyası MÜSİAD Vizyoner’21’de buluşuyor

Etkinlik, “Dijitali Fark Et”, “İklimi Fark Et”, “Girişimi Fark Et”, “Dönüşümü Fark Et” ana başlıklarıyla iş dünyasının geleceğine kılavuzluk edecek. “FARK ET” başlığıyla bu sene 4’üncüsü düzenlenecek MÜSİAD Vizyoner’21, Türkiye’den ve dünyadan duayen isimleri konuşmacı olarak ağırlayacak. 2011 Nobel Barış Ödülü sahibi ve “Demir Kadın” olarak anılan Yemenli aktivist Tawakkol Karman’dan Steven Young’a, Prof. Dr. Temel Kotil’den Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten’e kadar birçok isim konuşmalarıyla Vizyoner’21’de yer alacak.

Asmalı: Herkesi Vizyoner 21 Zirvesi'ne bekliyoruz

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, iş dünyasında yakın geleceği okumak isteyen herkese Vizyoner 21 zirvesine katılma çağrısında bulundu: “Fark etmek her şey demektir’ diyen MÜSİAD Vizyoner; Dijitali Fark Et, İklimi Fark Et, Girişimi Fark Et, Dönüşümü Fark Et diyerek bugünü birlikte anlamayı, yaşadığımız dünyayı birlikte anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Oluşturulan ana başlıklar altında, alanında uzman konuşmacılar, teknolojiden, üretime, üretimden, ticarete kadar birçok konuyu ele alacaklar. Bu zirve iş dünyasındaki herkes için önemli bir fırsat. Teknoloji ve dijitale meraklı, ekonomide dönüşüme açık tüm girişimcileri çarşamba günü, geleceğe yönelik yepyeni fikirler ve bilgiler edinmek üzere Haliç Kongre Merkezi’ndeki MÜSİAD Vizyoner 21 zirvemize bekliyoruz.”