İrmikli muhallebi nasıl yapılır? Nefis irmikli muhallebi tarifi
Hem leziz hem de hafif tatlı arayanlar ‘Unsuz muhallebi yapılır mı?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, irmikli muhallebi nasıl yapılır? İrmikli muhallebi gerekli malzemeler | Tam ölçülü denenmiş irmikli muhallebi tarifi:
Bayram ikramlığı olarak sütlü bir tatlı tarifi mi arıyorsunuz? İşte, tam ölçülü leziz irmikli muhallebi tarifi….
Nefis irmikli muhallebi tarifi
Malzemeler:
- 9 yemek kaşığı şeker
- 9 yemek kaşığı irmik
- 2 paket vanilya
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 litre süt
İrmikli muhallebi nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine sütü, irmiği ve şekeri alıp karıştırın.
Ocağı açın ve muhallebi kıvam alıncaya kadar karıştırın.
Ardından tencereye tereyağı ve vanilyaları ekleyin.
Ocağın altını kapatın ve muhallebi sıcakken kaselere bölüştürün.
Muhallebiler soğuduktan sonra buzdolabına yerleştirin ve 3-4 saat dinlendirin.
Tatlınızı kuruyemiş, kuru meyve ya da çikolatayla süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.