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İrmikli gece maması | Bebeklere gece maması nasıl yapılır?

Bebeklerin her besin öğesine ihtiyaçları vardır. Her öğünde farklı çeşitlerde mama vermek, bebeğinizin vitamin bakımından eksiksiz beslenmesine sebep olacaktır. Peki ama geçiş dönemlerin nasıl beslenmeliler? Bebeklere gece maması nasıl yapılır? Tok tutan irmikli gece maması tarifi...

10 Eylül 2019 Salı 08:10
İrmikli gece maması | Bebeklere gece maması nasıl yapılır?

Bebeklerin her besin öğesine ihtiyaçları vardır. Her öğünde farklı çeşitlerde mama vermek, bebeğinizin vitamin bakımından eksiksiz beslenmesine sebep olacaktır. Peki ama geçiş dönemlerin nasıl beslenmeliler? Bebeklere gece maması nasıl yapılır? Tok tutan irmikli gece maması tarifi... 

Her renkten meyve ve sebzeyi, günlük yaşantınızın içerisine sokmalısınız. Fakat bununla birlikte de çok karışık ya da fazla beslenmemek gerekir. Bebeğinize ara öğünlerde meyve verebilir, süt ya da yoğurtlarla karıştırıp "shake" hazırlayabilirsiniz. 

Meyveli mamalar hakkında bilinmesi gerekenler! | Meyveli bebek maması tarifi

Bunların yanı sıra ek gıdaya geçen anneler, ilk zamanlarda, bebeğinin beslenemediğini ya da ne yapması gerektiğini bilemeyebilir. Fakat doktor kontrolünda olduğunuz takdirde hiçbir sorun çıkmayacaktır.

3 yeni bebek maması tarifi

 Malzemeler

  • 1 tepeleme yemek kaşığı irmik
  • 1,5 çay kaşığı pirinç unu
  • 1yemek kaşığı bebek bisküvisi (ev yapımı olursa iyi olur)
  • 1 adet muz ya da kokulu mevsim meyvesi
  • 2 çay bardağı içme suyu

İrmiği şişene kadar su veya sütle haşlayın ve üzerine pirinç ununu ekleyin.

Ardından ılıması için kenara alın.

Üzerine muzu ve bisküviyi ezip, içerisine ilave edin. 

Hava almayacak kavanozlarda saklayıp gece bebeğinize yedirebilirsiniz.

Öneriler:    Evde bebek maması yapımı: Sebzeli brokoli maması

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:10
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