Irmak Arıcı’nın rezil tükürük olayı gündeme geldi! Arıcı açıklama yaptı

Kokuşmuş magazin medyasının pohpohladığı şarkıcı Irmak Arıcı’nın rezilliği tekrar gündeme geldi. Arıcı, Kadıköy Caddebostan'da geçtiğimiz ay trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürerek tepki çekmişti. Tartışma yaşadığı tükürdüğü vatandaşa "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen şarkıcı, 26 yaşındaki sürücünün kolunu da sıkmıştı.

Şarkıcının cephesinden Milliyet'e şu açıklama yapılmıştı:

"Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mobese görüntülerini aldık, inceleniyor. İzlediğiniz, görüntülerin sadece son bölümü. Yasal süreci başlattık."

Olaydan kısa süre sonra Sakarya'da sahne aldığı mekanda şarkı söylemek yerine hareketsiz şekilde durmayı tercih eden Arıcı, ikinci bir skandala imza attı.

Konser mekanında bulunan müzikseverlerin iddialarına göre kısa süre sonra sahneden indirilen şarkıcının, hareketsiz durma nedeni anlaşılmamıştı.

Yaşananlardan sonra sessizliğe gömülen Irmak Arıcı, ilk skandaldan yaklaşık bir ay sonra açıklama yaptı. Arıcı, "Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm. Benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız, onunla affedersiniz biliyorum… Ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü, milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim. Sizi seven Irmak’’ diyerek kendini affettirmeye çalıştı.

Şarkıcı Mustafa Ceceli de olaylarla ilgili, "Yaptığı şeyi savunmuyorum. Savunulacak bir tarafı da yok. Bunu aşması için müziği kullanması gerekiyor. Ve zamanla bunu aşacağını düşünüyorum" demişti.