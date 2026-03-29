İran'dan sanayi tesislerine misilleme
İran Devrim Muhafızları, BAE ve Bahreyn’de ABD bağlantılı olduğu öne sürülen iki alüminyum tesisine füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de bulunan ABD bağlantılı iki alüminyum tesisinin hedef alındığı belirtildi.
FÜZE VE İHA KULLANILDI
İran tarafı, saldırılarda hem balistik füzeler hem de insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını açıkladı.
Hedef alınan tesislerin, ABD ile bağlantılı sanayi altyapısı olduğu öne sürüldü.