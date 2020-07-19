İran'da bir yangın daha

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentindeki bir fabrikada yangın çıktığı belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tebriz'de selofan baskı yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kontrol altına alınan yangında 4 kişi yaralandı.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, ülkeye yönelik dış kaynaklı saldırılar olduğu iddialarına neden oldu.

En son İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde 2 Temmuz'da meydana gelen ve paylaşılan görüntülerde patlama ya da yangın olduğu anlaşılan olayın nedenine ilişkin İranlı yetkililerin şu ana kadar açıklama yapmaması, olayda İsrail parmağının olduğu iddialarını gündeme getirmişti.