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Aktüel

İran’da 5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:08:38 -
İran’da 5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın İlam eyaletine bağlı Saleh Abad şehrinde yerel saatle 12.46’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.


Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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