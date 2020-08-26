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Aktüel İran Turizm Bakanı: "Kovid-19 nedeniyle ülkede turist sayısı sıfıra yaklaştı"
Aktüel

İran Turizm Bakanı: "Kovid-19 nedeniyle ülkede turist sayısı sıfıra yaklaştı"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:21:53 -
İran Turizm Bakanı: "Kovid-19 nedeniyle ülkede turist sayısı sıfıra yaklaştı"

İSTANBUL (AA) - İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkeyi ziyaret eden turist sayısının neredeyse sıfıra yaklaştığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Bakan Munisan, Kovid-19 salgınının turizme etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 sebebiyle dünya genelinde turizm sektöründe büyük gerileme olduğunu belirten Munisan, "İran'da geçen yıl nisan, mayıs, haziran aylarında turist sayısı 300 bin iken, yıl sonunda toplam sayı 8 milyon 700 bine ulaşmıştı. Bu yıl aynı aylarda turist sayısı 74'e kadar geriledi ve neredeyse sıfıra yaklaştı." dedi.

Munisan, bu süreçte İran'da turizm sektörünün 12 trilyon tümen (yaklaşık 600 milyon dolar) zarar ettiğini aktardı.

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede bugün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 20'ye, vaka sayısı da 365 bin 606'ya ulaştı.



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