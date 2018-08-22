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İran pazarından çıktı

Total’in İran’dan resmi olarak ayrılma kararını İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh duyurdu. Zanganeh, Güney Pars doğalgaz alanında Total’in yerine başka bir şirketle çalışılabileceğini ifade etti.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:31
İran pazarından çıktı

Total, İran’ın Güney Pars doğalgaz alanındaki 11. fazın işletmesi için ilk yatırım tutarı 1 milyar dolar olacak bir anlaşmayı 2017’de imzalamıştı.

Ancak yaptırımların ardından şirket bir yol ayrımına geldi. Total’den Mayıs ayında yapılan açıklamada, “Total Fransız ve Avrupalı kurumların desteğiyle, ABD makamlarından özel bir proje muafiyeti alamazsa, SP 1 projesine devam etmeyecek ve ilgili bütün faaliyetlerini 4 Kasım 2018 tarihine kadar tasfiye edecektir” ifadesi kullanılmıştı.

İranlı yetkililer Total’in ayrılma ihtimaline karşı söz konusu proje için Çinli CNPC ile temasa geçmişlerdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:31
  1. Total
  2. İran
  3. CNPC
  4. Çin

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