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Aktüel İran: Irak'ın bize 5 milyar dolar doğal gaz borcu var
Aktüel

İran: Irak'ın bize 5 milyar dolar doğal gaz borcu var

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:39:21 -
İran: Irak'ın bize 5 milyar dolar doğal gaz borcu var

TAHRAN (AA) - İran Milli Gaz Şirketi (NIGC), Irak Elektrik Bakanlığının ithal ettiği doğal gaz nedeniyle 5 milyar dolar borcu olduğunu bildirdi.

İran Milli Gaz Şirketinden yapılan açıklamada, Irak Elektrik Bakanlığının İran'a olan 5 milyar dolar borcunun 3 milyar dolarının Trade Bank of Iraq'ta (TBI) bloke edildiği belirtildi.

Yapılan uyarıların ardından Irak'a ihraç edilen doğal gaz miktarının düşürüldüğü aktarılan açıklamada, "Irak Elektrik Bakanlığının, İran Milli Gaz Şirketine 5 milyar dolar borcu bulunuyor. Bunun 3 milyar doları Irak bankasında ve kullanılamıyor. Kalan 2 milyar doları ise henüz ödemedi." ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın, iki ülke arasında imzalanan anlaşmadan kaynaklı, İran'a 1 milyar dolar ceza ödemesi gerektiği ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran Milli Gaz Şirketinin Irak'a yaptığı doğal gaz ihracatı ekonomik ve ticari bir konudur. İran tarafı, Irak'taki 6 milyar doları bulan alacağından hiçbir yarar görmemiştir. İhracatın hedefi gelirdir ve elde edilen para; gıda ve ilaç için kullanılmaktadır. Irak tarafına defalarca uyarı yapılmasına rağmen dikkate alınmadığı için ihraç edilen miktar düşürülmüştür."


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