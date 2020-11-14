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Aktüel İran ile Irak Savunma Bakanları askeri iş birliğini görüştü
Aktüel

İran ile Irak Savunma Bakanları askeri iş birliğini görüştü

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi: - "İran Savunma Bakanlığı, Irak'ın savunma gücünün artırılması için Irak silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilir" - Irak Savunma Bakanı Cuma İnad: - "Irak ve İran arasındaki alışveriş ile Irak silahlı kuvvetlerinin terörizmle mücadelede gücünü artırmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:23:51 -
İran ile Irak Savunma Bakanları askeri iş birliğini görüştü

TAHRAN (AA) - İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Tahran'da bir araya geldi.

İran devlet medyasına göre resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen İnad, Hatemi ile iki ülke arasındaki savunma iş birliğini görüştü.

Hatemi, görüşmede yaptığı konuşmada Irak'ın güvenlik açısından daha iyi bir durumda olduğunu belirterek, "Irak'taki siyasi süreci, istikrarı, güvenliği ve toprak bütünlüğünü destekliyor ve savunuyoruz. Bölge ülkeleri kendi güvenliklerini temin etmelidir. Bölge dışı güçlerin varlığı ve müdahalesi devam ettiği sürece barış ve istikrar mümkün değildir. Bazı devletlerin siyonist rejimle kurduğu gizli ilişkiler açığa çıkmıştır ve bu Müslüman halklara ihanettir." ifadelerini kullandı.

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesine değinen Hatemi, "İran ve Irak kahramanlarının kanından geçmeyecek. İran Savunma Bakanlığı, Irak'ın savunma gücünün artırılması için Irak silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilir." diye konuştu.

İnad da Irak silahlı kuvvetlerinin komutanlarıyla yaptığı ziyarette ilk hedeflerinin iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve savunma alanında tecrübe paylaşımı olduğunu ifade ederek, "Irak ve İran arasındaki alışveriş ile Irak silahlı kuvvetlerinin terörizmle mücadelede gücünü artırmak istiyoruz." dedi.



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