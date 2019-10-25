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İran basınından evlere şenlik "Barış Pınarı Harekatı" haberleri

Esed yanlısı İran, Barış Pınarı Harekatı'nda ikili tutum takınmış, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hariç İran makamları harekata karşı çıkmıştı. İran basını da, Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde Türkiye'nin zaferiyle sonuçlanan görüşmelerden rahatsız oldu. Basındaki çirkin haberler dikkatlerden kaçmadı.

25 Ekim 2019 Cuma 10:51
İran basınından evlere şenlik "Barış Pınarı Harekatı" haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de varılan mutabakata dair İran basınında çıkan haberlerde “memnuniyetsizlik” dile getiriliyor.

Esed vurgusu

İran’da yayın yapan Cumhur-i İslami gazetesi, Rus devlet başkanlığı üzerinden verdiği haberde, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov’un “Türkiye’nin Suriye topraklarında varlığını devam ettirmesi için Moskova’dan değil, Şam’dan izin alması gerekiyor” sözlerini aktardı.

Soçi mutabakatı sonrası İran basınında çıkan haberlerde ayrıca, Kremlin’den gelen “Türkiye’nin Suriye’de askeri varlığına Suriyeli yetkililer karar verir, Rus ordusu değil” açıklamasına yer verildi.

Haberde, Interfax ajansına göre Peskov’un “Türkiye’nin Suriye’de askeri varlığına ancak Suriyeli yetkililer karar verir, Rus ordusu değil” dediği kaydedildi.

Peskov’un Türk ve Rus liderler arasındaki görüşme için “çok uzun ve karmaşıktı” dediği ve “Putin’in Erdoğan’dan Türkiye’nin Suriye planlarını ayrıntılarıyla ortaya koymasını istediğini” aktardığı belirtildi.

Çirkin ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan sonra masadaki zaferlerle Türkiye'ye döndü. Buna rağmen İranlı gazete, Rusya’dan gelen tepkilerin Erdoğan’da umutsuzluğa yol açtığını ve Rusya’dan ülkesine “çaresizlik içinde” döndüğünü savunarak bir skandala imza attı.

Al Monitor’ün aktardığı habere göre İran Devrim Muhafızları’na yakın muhafazakar Cevan gazetesiyse, Erdoğan’ın “diplomatik olmayan bir dile” başvurarak Trump’ın yolundan gittiği yorumunu yaptı.

"Erdoğan İran sayesinde kurtulduğunu unutmuş..."

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimine de göndermede bulunan İranlı gazete, “Söylemine bakılırsa Erdoğan Temmuz 2016’da Batılı ve Arap devletler onu devirme arayışındayken askeri darbeden İran istihbaratının yardımı sayesinde kurtulduğunu unutmuş görünüyor” ifadelerine yer verdi.

İran'ın skandal darbe tutumu

2016’da darbe girişimi sonrası İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter’dan yaptığı ilk açıklamasında, Türkiye’nin “istikrarına ve Türk halkının geleceğinin önemine” vurgu yaparken darbe kelimesini kullanmamış, darbe girişiminin başarısız olmasının ardındansa “Türk halkının demokrasi ve seçilmiş hükümetini cesurca savunması bölgede darbelere yer olmadığının ve teşebbüslerin de başarısızlığa mahkûm olduğunun kanıtıdır” demişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yse olaylardan günler sonra sessizliğini bozmuştu.

Diğer taraftan 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, olayın duyulmasının ardından İranlı Devrim Muhafızları’nın sevinç atışları yaptığını gösteren bir video paylaşılmıştı.

Erdoğan, Soçi öncesi uyarılarda bulunmuştu

Öte yandan Erdoğan, Rus liderle Soçi görüşmesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “İran’dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani’den değil, Sayın Ruhani’nin yanındaki mesai arkadaşlarından ziyade, bazı çatlak sesler çıkıyor. Tabii bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir” demişti.

Suriye’nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakata varılması sonrası İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan ilk açıklamadaysa bakanlığın sözcüsü Abbas Musevi şu ifadeleri kullanmıştı:
İran, toprak bütünlüğü, ulusal hakimiyeti güçlendirmek, bölgeye huzur ve istikrarın gelmesi adına her türlü girişimi memnuniyetle karşılamaktadır. Bu yönüyle kuzey Suriye’deki çatışmaları sonlandırmak için Rusya Federasyonu’yla Türkiye arasında varılan anlaşmayı istikrar ve huzurun sağlanması için atılan olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:51
  1. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Esed
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ŞüpeciŞüpeci13 sa önce
    Bu çatlak ses ve gürültüler, muhalif davranışlar, kesinlikle bizdeki chp nin irandaki kopyasındanYoksa onlar bizden yana olanı asla seçmezlerdi
  • GünaydınGünaydın13 sa önce
    Türkiye'nin ve Erdoğan'ın ayağına çöp batsa, en iğrenç ve aşağılayıcı bir şekilde İran medyası, bunu haber yapıyor. Her fırsatta Osmanlı ve Türk düşmanlığini gösteriyor. İran'da özel medya yok, hepsi devletindir. İran'ın Türkiye'yi haber yaptığı şekilde siz de aynini yapin ve İran guzellemesinden vazgeçin artık,En azından dogrulari , olduğu gibi gösterin.Hak yerini bulsun! Belki utanirlar! 
  • dumanlıdumanlı13 sa önce
    Hep söylüyoruz devletlerin ezeli dostu ve düşmanı yoktur. Devletlerin halklarının çıkarları vardır. Çıkarlar uyuşuyorsa dost, uyuşmuyorsa düşmanlık hali vardır. Bu hallari dönüşü olmayacak şekilde hamaset diliyle büyütmenin ülkemize faydası yoktur.
  • MertMert14 sa önce
    Esed in kocasi Rusya. Kapayacak cenesini oturacak yerine.
  • SinopluSinoplu15 sa önce
    Sen ne yaparsan yap bu Safeviler bize kin güdüyor bizden nefret ediyor bunlarda ümmet düşüncesi yok
  • Hasan Hasan 16 sa önce
    İran, abd ve yahudi devleti ve hırıstşyan devletle asla savaşmaz bunu bilin, o Şia İran düşman olarak sadece ehli sünneti görür, yani biz müminler iranın baş düşmanıyız.
  • Ke-mal Ke-mal 16 sa önce
    Vah vah vah,bizimkiler iranı dost sanıyorlarya pes artık
  • hursit dilaverhursit dilaver16 sa önce
    ne güzel bir acem oyunu buna yatanlar da ne kadar saf be.. 
  • mevhibe inalmevhibe inal16 sa önce
    Fitneye kanmayın!Yıllarca altını oyduklarıIrak, Libya, Sudan ne durumda?
  • meyyidmeyyid16 sa önce
    uzatmaya gerek yok şii iran düşmanımızdır.öncedende,simdide.nokta.
  • meyyidmeyyid16 sa önce
    uzatmaya gerek yok şii iran düşmanımızdır.öncedende,simdide.nokta.
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu16 sa önce
    Acemde oyun bitmez puştlukta.
  • mevhibe inalmevhibe inal16 sa önce
    ETNİK-MEZHEP-KABİLE TUZAĞINA DÜŞMEYİN. İstikrarı korumak ne kadar zor, bozmak ne kadar kolay!
  • SahinSahin16 sa önce
    Ben her zaman derim.dünyada iki serefsiz devlet vardir.biri terör devleti israil digeride f.hise iran.ikisininde g.tü basi ayri oyna bir dedigi digerini tutmaz.
  • Ramazan alganRamazan algan17 sa önce
    Bu pers kirintilarina hic güven olmaz.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 17 sa önce
    G..tü kurtarınca ötmeye başladı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 sa önce
    Anlaşılan İran da, Çarkcı KeMal Yalandaroğlu, Gibi Bir Öyle, Bir Böyle Konuşuyor.
  • SelmanSelman17 sa önce
    ...mutemadiyen yalan söylüyor iran! Klasik ve sapik bir şii'nin en bilinen davranışı. La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbinAllah ve nimel vekil...
  • turhan korkysuzturhan korkysuz17 sa önce
    rafızi kefere dönleri çaldır ıralmuhot dasefanda sizleri mahvettik yine mahvederiz ananızı bırakıp kaçan şah ismailden hiç bir farkınız yok şerefsizlermezhebci batılı deyyus piçkuruları gücünüz yetiyorsa sizler çıkarın conilerananızı avradınızı belliyor o. çocularıskıysa bir çıkış yapında görelim opisboyunuzu tariten sizleri çok iyi tanıyoruz kancık o. çocukları meşrebiniz neki karakteriniz ne ola münafık tohumları kancık soysuz mecusi piçleri
  • HarunHarun17 sa önce
    Humeyni torunları ne olacaktı ki
  • Adige NogayAdige Nogay17 sa önce
    İran gibi hain dostumuz olacağına tüm dünyanın düşmanlığını tercih ederim şahsen
  • dürüstdürüst17 sa önce
    Bu olumsuz fısıltılar İran devlet yetkililerice(???) medyaya fısıldanıyor ise resmem düşmanlıktır.Tebdiri olmakta fayda var.!!!!

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