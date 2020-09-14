İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

TAHRAN (AA) - İran yönetimi, güreşçi Nevid Efkari'nin idam edilmesini kınaması nedeniyle Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın söz konusu idamını kınamasının "diplomatik teamüllerin dışında" olduğu savunularak bu davranışın kınandığı belirtildi.

Açıklamada Almanya Büyükelçiliği, İran Yargı Erki'nin kararlarına müdahale etmekle suçlandı ve "Almanya Büyükelçiliğinden haddini ve diplomatik sınırlarını bilmesi ve bu noktadan ileri gitmemesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Alman Büyükelçinin de bu tepkiyi ülkesine aktaracağını ifade ettiği kaydedildi.

İran'da Ağustos 2018'de ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler sırasında Şiraz kentinde bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü gerekçesiyle Eylül 2018'de tutuklanan Efkari, geçen ay yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti. Uluslararası kamuoyunun İranlı yetkililere çağrılarına rağmen 27 yaşındaki güreşçinin cezası 12 Eylül'de infaz edilmişti.

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği, dün yaptığı açıklamayla Efkari'nin idamını kınamıştı.

