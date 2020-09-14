  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
Aktüel

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:27:17 -
İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

TAHRAN (AA) - İran yönetimi, güreşçi Nevid Efkari'nin idam edilmesini kınaması nedeniyle Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın söz konusu idamını kınamasının "diplomatik teamüllerin dışında" olduğu savunularak bu davranışın kınandığı belirtildi.

Açıklamada Almanya Büyükelçiliği, İran Yargı Erki'nin kararlarına müdahale etmekle suçlandı ve "Almanya Büyükelçiliğinden haddini ve diplomatik sınırlarını bilmesi ve bu noktadan ileri gitmemesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Alman Büyükelçinin de bu tepkiyi ülkesine aktaracağını ifade ettiği kaydedildi.

İran'da Ağustos 2018'de ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler sırasında Şiraz kentinde bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü gerekçesiyle Eylül 2018'de tutuklanan Efkari, geçen ay yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti. Uluslararası kamuoyunun İranlı yetkililere çağrılarına rağmen 27 yaşındaki güreşçinin cezası 12 Eylül'de infaz edilmişti.

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği, dün yaptığı açıklamayla Efkari'nin idamını kınamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar
Gündem

Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında kendisine karşı hadsiz sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron üzerinden Fransa ve Yunanista..
Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız
Siyaset

Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız

Ankara'da katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü (BINA) Mustafa El Sa..
Dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor! Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü böyle görüntülendi
Ekonomi

Dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor! Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü böyle görüntülendi

Türkiye'nin denizlerdeki sondaj çalışmalarında çıkaracağı gazı depolayacak olan Ertuğrul Gazi gemisi görücüye çıktı. 170 bin metreküp likit ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı