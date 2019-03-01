Iraklı öğrenciler yeteneklerini sergiledi Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören 17 Irak uyruklu uluslararası öğrenci, "Bağdat" temalı karma resim sergisi açtı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören 17 Irak uyruklu uluslararası öğrenci, "Bağdat" temalı karma resim sergisi açtı.

OMÜ Yaşam Merkezinde açılan sergiye; Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Akça, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin de ilgisiyle karşılaşan serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve Prof. Dr. İzzet Akça, emekleri dolayısıyla sergiyi oluşturan öğrencilere teşekkür etti. Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Serginin temasını "Bağdat" oluştururken, Samsun’un simgeleşmiş bölgeleri de resmedildi.

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