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Aktüel Irak ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Irak ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Kovid-19'dan Irak'ta 25, Cezayir'de 10 kişi daha yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:49:49 -
Irak ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 526'ya ve Cezayir'de 2 bin 564'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 25 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1380 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 121 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 12 bin 526'ya, vaka sayısının da 571 bin 253'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının ise 501 bin 967'ye ulaştığı kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 565 kişinin enfekte olduğu, 481 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, toplam can kaybının 2 bin 564'e, vaka sayısının da 90 bin 579'a çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 59 bin 135'e ulaştığı ifade edildi.

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