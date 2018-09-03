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İrade şart!

Duygusal zeka veya irade zekası denen kavramın 1995’ten bu yana dünyada önemi giderek artıyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 21:18
İrade şart!

“İradeli adam”ın, “irade sahibi insan”ın artık bilimsel değeri var! İş bulabilmek için ise diploma kadar önem taşıyor. Hatta onun bile önüne geçiyor... Biliyor musunuz bu konu biz müslümanların “büyük cihad” kavramı ile birebir ilişkili. Çünkü “iradeli kişi” nefsi ile cihadı başarabilmiş ve “güzel ahlak” sahibi insan...

Duygusal zeka ile insanların ortak duyguları, iletişim becerileri, insanlık anlayışları, incelik, kibarlık, nezaket gibi yetenekleri tanımlanıyor.

Geçmişte zeka katsayısı IQ bir işe kabul edilmek için yeterliydi, Bugün ise IQ ve EQ birlikte aranıyor. İrade zekası bir işte yükselme ölçüsü olarak görülüyor. Duygusal zekanızı geliştirmenizin formülü aşağıda:

  • Kendinizi iyi tanıyın,

  • Duygularınızı ve onları kontrol etmeyi öğrenin,

  • Alışkanlıklarınızdan kurtulmayı becerin,

  • Kendinizi, kişisel özelliklerinizi başkalarına açık tutun,

  • Kıskançlık, haset, kibir gibi dürtülerinizi yenin,

  • İletişim kurma, merak ve öğrenme becerinizi geliştirin,

  • Problem çözücü olun,

  • Tenkide açık olun.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:18
  1. irade
  2. iradenin önemi

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