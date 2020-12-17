  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:24:52 -
İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 257 kilogram esrara el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı bir tır şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Narkotik dedektör köpeğinin gizli bölümlerine tepki gösterdiği tırda yapılan aramada, 185 paket içerisine saklandığı tespit edilen 257 kilogram esrara el konuldu.

Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği
Dünya

Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği

Japonya'nın Kochi eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi salgını doğrulandı. Böylece ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayıs..
Azerbaycan askerine karşı Karabağ'a gelmişlerdi... Ülkelerinde tabutta döndüler!
Dünya

Azerbaycan askerine karşı Karabağ'a gelmişlerdi... Ülkelerinde tabutta döndüler!

Suriye'den kalkıp Karabağ'a gelen ve Azerbaycan askerine karşı savaşan Suriye Ermenileri, ülkelerine tabut içinde döndü.

Husumetli olduğu kişiyi vurmak için traş olduğu berbere kurşun yağdırdı!
Gündem

Husumetli olduğu kişiyi vurmak için traş olduğu berbere kurşun yağdırdı!

Güngören’de bir berberde tıraş olan adamı vurmak için aralarında husumet olduğu öğrenilen kimliği belirsiz iki kişi, berber dükkanına kurşun..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay