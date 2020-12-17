İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi
ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 257 kilogram esrara el konuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı bir tır şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi.
Narkotik dedektör köpeğinin gizli bölümlerine tepki gösterdiği tırda yapılan aramada, 185 paket içerisine saklandığı tespit edilen 257 kilogram esrara el konuldu.
Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.