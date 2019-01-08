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İp perdeler tülü bitirdi

Perdelerinizde bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız eğer “İp perdeler”in ne kadar revaçta olduğunu da biliyorsunuzdur.

08 Ocak 2019 Salı 22:14
İp perdeler tülü bitirdi

Balkon ve ara kapılardan çoktan salon pencerelerine geçti ip perdeler. Hem de rengârenk.. Bir adım dana öteye geçip desenlileri bile çıktı. Açık mavi yeşil yani turkuvazdan gül kırmızının tonlarına, yeşilin sarı ile kavuştuğu pastel renklere varıncaya kadar her ortamı değiştirecek ip perde bulmanız mümkün. Siyahları ile de değişik bir görünüm sağlayabilirsiniz. Ancak aklınızdan çıkarmayın siyah renk ev dekorasyonunda en risli olan renktir; asil görünümlüdür ama, yanlış uygulama evinizle birlikte ailenizin de ruhunu karartabilir. Farklı renkleri denerken de elbette mobilyalarınızın, duvar renklerinizin durumunu dikkate almalısınız. Hatta pencere altındaki radyatörlerin durumu bile perde seçiminizi etkilemeli..

İnce ip perdeler için farklı birkaç örneği sizlerle paylaştık. Onların renkleri kadar askıdaki konumları, askıdan aşağı salınım modelleri de önemli.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:39
  1. ip perde
  2. perde seçimi

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