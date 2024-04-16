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Gündem Interpol yakaladı! Türkiye'ye getirildi
Gündem

Interpol yakaladı! Türkiye'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-16 23:34:00 -
Interpol yakaladı! Türkiye'ye getirildi

Öz kardeşini öldürdükten sonra Sırbistan’a kaçmak isteyen şahıs, İnterpol’ün devreye girmesiyle Tesla Havalimanı'nda yakalandı.

İzmir’de öz kardeşini öldürdükten sonra Sırbistan’a kaçmak isteyen şahıs, İnterpol’ün devreye girmesiyle Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda yakalandı. Yakalanan şüpheli, İzmir’den Sırbistan’a giden polis ekipleri tarafından havayolu ile Türkiye’ye getirildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Urla ilçesi Özbek köyü yolundaki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kendi arazisine ot toplamaya giden bir vatandaş, ağacın altında erkek cesedi gördü. Cesedi gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu cesedin 19 yaşındaki Eyüp Çelik'e ait olduğu tespit edildi.

Katil öz abisi çıktı

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucunda, maktulü öldüren şüphelinin maktulün öz abisi E.Ç. (32) olduğu tespit edildi.

Sırbistan’a giderken yakalandı
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Ayrıca şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise şüphelinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şube Müdürlüğünce aynı gün saat 16.10 kalkışlı Sırbistan Belgrad Nikola Tesla Havalimanına 17.15 varışlı uçağa binmiş olduğu, uçağın Sırbistan'a inişine yaklaşık yarım saat olduğu anlaşıldı. Olayın üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı, Interpol-Europol Daire Başkanı ve Dış İlişkiler Daire Başkanı arasında hızlı bir iletişim ağı kuruldu ve Sırbistan makamlarıyla ilgili daire başkanları iletişime geçerek şüphelinin Sırbistan ve Interpol polislerince uçaktan indiği esnada Belgrad Nikola Tesla Havalimanında muhafaza altına alınması sağlandı.

Türkiye’den giden ekip şüpheliyi yakalayıp geri getirdi

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise şüpheli E.Ç. için kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Türkiye'den hareket eden İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, Sırbistan ülkesine intikal ederek muhafaza altına alınan şüpheliyi Türkiye’ye havayolu ile getirdi.

Aralarındaki husumetten dolayı kardeşini öldürmüş

Şüpheli E.Ç., sorgusunda suçunu kabul ederek kardeşi ile aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini ifade etti. Şüpheli E.Ç. bugün Urla adliyesine sevk edildi.

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