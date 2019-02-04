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İnternet "dijital eğitimciler"le daha güvenli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- "Her yıl şubat ayının ilk haftası kutlanan Güvenli İnternet Günü dolayısıyla BTK tarafından düzenlenecek etkinliklerle, internetin daha bilinçli ve güvenli kullanımının sağlanmasını hedefliyoruz"- "Etkinlik kapsamında ayrıca 100 öğretmene de Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak konulu eğitici eğitimi verilecek. Bu eğitimi alan öğretmenler, diğer öğretmenleri ve velileri eğiterek, internetin ve dijital ortamların güvenli, bilinçli ve etkin kullanım farkındalığının artırılmasını sağlayacak"

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
İnternet "dijital eğitimciler"le daha güvenli olacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, her yıl şubat ayının ilk haftası kutlanan "Güvenli İnternet Günü" dolayısıyla 5 Şubat'taki etkinlikte 100 öğretmene Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak konulu eğitici eğitimin verileceğini belirterek, "Bu eğitimi alan öğretmenler, diğer öğretmenleri ve velileri eğiterek, internetin ve dijital ortamların güvenli, bilinçli ve etkin kullanım farkındalığının artırılmasını sağlayacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene "Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete" temasıyla çıkılan yolda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinliklerinin çeşitli faaliyetlerle 5 Şubat'ta kutlanacağını söyledi.

Dünyanın dört bir yanında 140'tan fazla ülke tarafından her yıl kutlanan Güvenli İnternet Günü'nün, BTK'de de kutlanacağını dile getiren Turhan, söz konusu etkinliğe tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.

Kurumun internetin güvenli ve bilinçli kullanımına yönelik çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğüne dikkati çeken Turhan, bu kapsamda geçen yılki 300 eğitim faaliyetiyle 65 bin öğrenci, öğretmen ve ebeveyne yüz yüze eğitim verildiğini anlattı.

- "Bu yıl 200 binin üzerinde eğitim materyali dağıtılacak"

İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik olarak eğitim materyalleri hazırlandığını dile getiren Turhan, bu yıl 200 binin üzerinde broşür, kitap gibi eğitim materyali dağıtılacağını, ülke genelinde eğitim ve seminer faaliyetlerinin artarak devam edeceğini, Güvenli İnternet Tırı'nın da ülke genelindeki okulları ziyaret ederek faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Turhan, Güvenli İnternet Günü dolayısıyla BTK tarafından düzenlenecek etkinliklerle, internetin daha bilinçli kullanımının sağlanmasının amaçlandığını vurgulayarak, "Hem BTK’de hem de ülke genelinde yapılacak Güvenli İnternet Günü etkinlikleriyle internet kullanıcılarının farkındalığını artırırken, güvenli internet hizmetinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

İnternetteki zararlı içerikleri filtreleyen güvenli internet hizmetinin tamamen ücretsiz olduğunu anımsatan Turhan, çocuk profili seçildiğinde, erişilen sitelerin uzman kontrolünden geçtiğini ve güvenli olduğu onaylanan belirli sayıda siteye erişim sağlandığını anlattı.

Turhan, BTK'nin internet bilgi ihbar merkezi (www.ihbarweb.org.tr) üzerinden vatandaşların yasa dışı internet sitelerini bildirebileceklerine işaret ederek, çocukların cinsel istismarı, kumar, müstehcenlik, fuhuş gibi yasa dışı internet içerikleriyle de etkin mücadele yürütüldüğünü söyledi.

- "Öğretmenlere 'Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak' eğitimi verilecek"

Turhan, Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 100 öğretmene, alanında uzman akademisyenler tarafından "Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak" konulu eğitici eğitimi verileceğini vurgulayarak, "Eğitimde, dijital çağla beraber değişen ebeveyn kavramı, dijital veya internet ebeveynlik kavramının ne olduğu, çocuklarının biyolojik, sosyal ve eğitimsel gelişimden sorumlu olan ebeveynin dijital çağdaki rolleri ve sorumlulukları, dijital hak ve sorumluluklar ve dijital mahremiyet gibi konu başlıklarında eğitici eğitimi verilecek." diye konuştu.

Bu eğitimi alan öğretmenlerin, okullarındaki diğer öğretmenleri ve velileri eğiterek, internetin ve dijital ortamların güvenli, bilinçli ve etkin kullanım farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiğini anlatan Turhan, lise ve ortaokul öğrencilerine internetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunun anlatılacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
  1. BTK
  2. Cahit Turhan
  3. Güvenli İnternet Günü
  4. ulaştırma ve altyapı bakanı

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