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Gündem İngiltere’ye ‘Sen önce kraliçeni yolla da sonra akıl ver’ diyemediler! Hilafetin kaldırılması ile Türkiye ve ümmet kaybetti
Gündem

İngiltere’ye ‘Sen önce kraliçeni yolla da sonra akıl ver’ diyemediler! Hilafetin kaldırılması ile Türkiye ve ümmet kaybetti

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, hilafetin ilgasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 17:04:00 - 2021-03-03 17:06:45

97 yıl önce bugün Hilafet makamı ilga edildi. Haçlıların dayatmasıyla kaldırılan Hilafet, ümmetin başsız kalmasına ve tamamen dağılmasına neden oldu.

Yavuz Sultan Selim eliyle Türklere geçen Hilafet, tam 407 yıl boyunca Türklerin İslam alemine önderlik etmesini sağlamıştı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu Hilafetin ilgasına dair yaptığı çarpıcı yorumlarda bulundu.

Karahasanoğlu, İngilizlerin baskısıyla Hilafetin kaldırıldığını vurgulayarak, ümmeti bir arada tutan makamın kaldırılmasıyla Müslümanların kaybettiklerine dikkat çekti.

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