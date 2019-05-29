0553 313 94 23

"İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma riski arttı"

Fitch Ratings:- "İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevini bırakma kararı alması ve Brexit Partisi’nin AB Parlamentosu seçimlerinden güçlü şekilde çıkması, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılma olasılığını artırdı"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:17
"İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma riski arttı"

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere’deki son gelişmelerin ardından Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılma olasılığının arttığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevini bırakma kararı alması ve Brexit Partisi’nin AB Parlamentosu seçimlerinden yüzde 31,6 gibi bir oranla güçlü şekilde çıkmasının, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılma olasılığını artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere’nin ülkenin “AA” kredi notunun 26 Nisan’da kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmede sabit tutulduğu, fakat ülkenin AB’den düzensiz bir şekilde çıkmasının ekonomik görünümünü ve yatırımlarını kısa ve orta vadede olumsuz etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Fitch açıklamasında İngiltere’nin AB’den çıkış takviminin 31 Ekim tarihine ertelenmesinin ülkenin AB’den anlaşma olmadan ayrılma olasılığını ortadan kaldırmadığı, bu tarihin ardından ülkede politik oynaklığın artabileceği vurgulandı.

Açıklamada, İngiltere’nin bir sonraki başbakanının parlamentoda olası bir çıkış anlaşmasına ilişkin uzlaşı ortamını oluşturmak gibi bazı zorluklarla karşılaşacağı belirtilirken, ilerleyen dönemde genel seçim, ikinci referandum ya da çıkış takviminde yeni bir erteleme gibi olasılıkların gündeme gelebileceği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:17
  1. AB
  2. anlaşmasız ayrılık
  3. Brexit
  4. İngiltere
  5. Londra

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abbas, Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi
    1. Abbas, Bahreyn çalıştayına..
    2. Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer..
    3. BAE ve ABD'den savunma alanında iş..
    4. 30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Katar'dan "uyguladığımız prosedür..
    6. Bilirkişilere ödenecek ücretler belli..
    7. TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Irak'ta bir Fransız'a daha DEAŞ..
    10. Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
    11. Kocaeli'de "kumar" operasyonu
    12. Solingen faciasında ölenler anıldı
    13. Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını..
    14. Vali Varol: "Toplumun her kesimini..
    15. İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu..
    16. GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu..
    17. Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat..
    18. "Fransa'nın silahları Yemen'de..
    19. Netanyahu'ya şok! Meclis kendini..
    20. Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden..
    21. Hükümeti kuramayan Netanyahu..
    22. "Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için..
    23. Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
    24. "Irak çevresindeki ülkelerle iyi..
    25. Hamaney'den "İran, ABD ile müzakere..
    26. Başkonsolos'tan Ramazan ayında..
    27. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin..
    28. Safranbolu’da İstanbul’un fethinin..
    29. Hollanda'da üniversitelilerden şehir..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi