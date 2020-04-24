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Dünya

İngiltere'de sağlık çalışanlarından tepki çeken akım

İngiltere'de sağlık çalışanlarının sosyal medyada paylaştığı dans videoları tepki çekti. Birçok kullanıcı, çalışanların bu işler yerine koronavirüs nedeniyle tedavilerinde aksamalar olduğu söylenilen kanser hastalarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

2020-04-24 16:43:00 -
İngiltere'de sağlık çalışanlarından tepki çeken akım

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere’de tartışmalar bir türlü dinmiyor. Tıbbi ekipman yetersizliklerinin sık sık gündeme geldiği ülkede kimi sağlık çalışanları çöp poşeti ve yağmurluk giyerek görev yaparken, uzun çalışma saatleriyle de meslek hayatlarının en zor günlerini geçiriyor.

Alkışlarla destek verilen sağlık çalışanları, son günlerde kendi aralarında da bir akım başlattı. Sosyal medyada videolar paylaşan doktor ve hemşireler hastane koridorlarında dans ederken görülüyor. İngiltere'de bu zor günlerde morale ihtiyacı olan sağlıkçıların videolarını olumlu bulanlar kadar sağlıkçılara tepki gösterenler de oldu.

Daily Mail’in haberine göre bir sosyal medya kullanıcısı kardeşinin Londra’daki bir hastanede görevli olduğunu ve 14 saat aralıksız çalıştığı için böyle şeyler yapmaya vakti olanları eleştirdi.

Bir başka kullanıcı ise kanser hastalarının tanı ve tedavilerinde salgın nedeniyle aksamalar olduğunu öne sürerek, dans etmeye vakti olan çalışanların onlarla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

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