İngiltere'de 5 maç kala şampiyon belli oldu!

Manchester United ile West Bromwich Albion, İngiltere Premier Lig’in 34. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Man. United’ın aldığı sürpriz yenilgiyle birlikte Manchester City bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.



Geçen hafta City'yi 3-2 mağlup ederek rakibinin şampiyonluğunu ilan etmesini engelleyen United bu hafta lig sonuncusu WBA'ya kaybederek büyük şaşkınlık yarattı.





Yıllar sonra Kezman'dan itiraf! "Türkiye'ye karşı dini ön yargım vardı"

Akit Spor'un haberi dünya gündemini salladı