İngiltere'de 5 maç kala şampiyon belli oldu!
Manchester City, Manchester United'ın kendi sahasında West Bromwich Albion'a kaybetmesiyle birlikte Premier League'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.15 Nisan 2018 Pazar 20:42
Manchester United ile West Bromwich Albion, İngiltere Premier Lig’in 34. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Man. United’ın aldığı sürpriz yenilgiyle birlikte Manchester City bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.
Geçen hafta City'yi 3-2 mağlup ederek rakibinin şampiyonluğunu ilan etmesini engelleyen United bu hafta lig sonuncusu WBA'ya kaybederek büyük şaşkınlık yarattı.
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