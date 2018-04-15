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İngiltere'de 5 maç kala şampiyon belli oldu!

Manchester City, Manchester United'ın kendi sahasında West Bromwich Albion'a kaybetmesiyle birlikte Premier League'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

15 Nisan 2018 Pazar 20:42
İngiltere'de 5 maç kala şampiyon belli oldu!

Manchester United ile West Bromwich Albion, İngiltere Premier Lig’in 34. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Man. United’ın aldığı sürpriz yenilgiyle birlikte Manchester City bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Geçen hafta City'yi 3-2 mağlup ederek rakibinin şampiyonluğunu ilan etmesini engelleyen United bu hafta lig sonuncusu WBA'ya kaybederek büyük şaşkınlık yarattı. 

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 20:42
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