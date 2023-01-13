İngiltere, Türkiye'de yılın en çok satan aracı bakın ne oldu! Araç satışlarında lider: Kocaeli fabrikalarında üretiliyor!

Ford, ticari araç üssü Ford Otosan’ın üretim gücüyle 2022'de Avrupa'nın ticari araç satış lideri oldu.

Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında üretilen Transit Custom, Türkiye ve Avrupa'nın 1 ton segmentindeki en çok satan van aracı olurken, İngiltere'de de yılın en çok satan aracı seçildi. Bu, Ford için art arda sekiz yıl pazar liderliğini anlamına geliyor ve sektörde yeni bir rekora işaret etti.

Bu rekorda en önemli pay, Avrupa’da 1 ton segmentinde en çok satılanticari van unvanına sahip, Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında üretilen Ford Transit Custom’ın oldu.

Transit Custom’ın başarısı ve Ford Otosan’ın üretim gücüyle Ford, yüzde 15 ile Avrupa’daki şimdiye kadarki en yüksek toplam pazar payına ulaşırken, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Romanya, İsveç ve Türkiye olmak üzere 11 ülkedeki pazar payını yıldan yıla da artırdı.

"Üretkenlik için müşterilerimizin güvenilir ortağı olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, "Sekiz yıl üst üste Avrupa pazar liderliği rekorunu kırmak, ticari müşterilerimizin Ford'a duyduğu güvenin bir göstergesi. Benzersiz yazılım, şarj ve hizmet platformumuzu Avrupa genelinde kullanıma sunarken, üretkenlik için müşterilerimizin güvenilir ortağı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada aktarılanlara göre, Ford Otosan, otomotiv sektörünün elektrik dönüşümüne liderlik etme vizyonu doğrultusunda geliştirdiği elektrifikasyon stratejisiyle yatırımlarını, AR-GR ve inovasyon çalışmalarını uzun zamandır elektrikli ve hibrit araçlara odaklanarak sürdürüyor.

2021’de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin 2026 yılına kadar hayata geçirilmesi için 2 milyar avroluk bir yatırım planı duyuran Ford Otosan, Ford’un elektrikli dönüşümünde stratejik önem taşıyor. Ford Otosan’ın elektrifikasyon yolculuğundaki önemli kilometre taşlarından biri E-Transit oldu.

Ford Otosan 2022 yılının ikinci çeyreğinde Ford’un Avrupa’daki ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit’i, elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında hattan indirdi. E-Transit, geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana Avrupa’da 2 tonluk elektrikli ticari araç segmentinin aylık satışlarına öncülük ediyor.

Öte yandan bu yıl itibarıyla "Yeni Nesil Transit Custom" ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonu da Kocaeli Fabrikalarında üretilecek.

Türkiye'nin 2022 yılı içerisinde en çok satan 10 otomobil modeli belli oldu. En çok satan arabalar arasında Fiat Egea, Renault Clio ve Toyota Corolla modelleri listenin zirvesinde yer aldı