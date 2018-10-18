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İngilizlerden Emre Mor açıklaması!

Milli takımda bir dönem potansiyeliyle parlayan Emre, son dönemdeki düşüşüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:44
İngilizlerden Emre Mor açıklaması!

Emre Mor için, Emre Mor’un zarafetten düşüşü… Tüm genç oyuncular için bir uyarı bir örnek niteliğinde” benzetmesi yapıldı. Haziran 2016’da Danimarka’da FC Nordsjaelland’da oynarken , ‘Türk Messi’ olarak anıldığı hatırlatılan Emre’nin doğal yeteneği ve teknik özellikleriyle Avrupa’nın en potansiyelli ismi olduğu hatırlatıldı.

Türk Milli Takımı ve Borussia Dortmund çıkışları da anımsatılan 21 yaşındaki yıldızın, Dortmund’da Thomas Tuchel’in sabrını tükettiği, Milli Takım’dan kesildiği, saha dışı olaylarla anıldığı aktarıldı.

Buna karşın Real Madrid ve Barcelona’da oynama hayaliyle İspanya’ya gittiği ve Celta Vigoile anlaştığı kaydedilen Emre Mor’un performansından çok antrenörlerle sorun yaşaması, kadro dışı kalmaları, sosyal medyadaki abartılı paylaşımları hatta kendisine yaptırdığı taht şeklinde koltukla hep farklı şekilde gündemde olduğu ifade edildi.

Emre Mor üzerinden örnekler verilip, futbolda, sadece yeteneğin yeterli olmayacağı, futbol disiplini ve prensiplerinin de olması gerektiği vurgulandı. Ancak Emre’nin henüz 21 yaşında olduğu ve önünde şansların tükenmediği dile getirildi.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:44
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