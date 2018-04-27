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İngilizlerden Cenk Tosun hazımsızlığı!

İngiliz basınında Everton tarihinin en iyi 5 forvetinin belirlendiği bir haber yayınlandı. Haberin başlığı için "Cenk Tosun kusura bakma ama yedeksin" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

27 Nisan 2018 Cuma 18:06
İngilizlerden Cenk Tosun hazımsızlığı!

İngiliz Football Insider adlı site, Everton'ın en iyi 5 golcüsünün listesini belirledi.
Devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Cenk Tosun'a listede yer verilmezken, milli futbolcunun daha yeni geldiği ve kat etmesi gereken yol olduğu ifade edildi.
En iyi forvet listesiinde ise Romelu Lukaku, Kevin Campbell, Louis Saha, Aiyegbeni Yakubu, Duncan Ferguson isimleri yer aldı.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 18:06
  1. Cenk Tosun
  2. Everton

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