İngilizlerden Cenk Tosun hazımsızlığı!

İngiliz Football Insider adlı site, Everton'ın en iyi 5 golcüsünün listesini belirledi.

Devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Cenk Tosun'a listede yer verilmezken, milli futbolcunun daha yeni geldiği ve kat etmesi gereken yol olduğu ifade edildi.

En iyi forvet listesiinde ise Romelu Lukaku, Kevin Campbell, Louis Saha, Aiyegbeni Yakubu, Duncan Ferguson isimleri yer aldı.