İngilizler Türkiye’ye imrenerek bakıyor

CNN International'in İstanbul Üniveristesi Cerrahpaşa Hastanesi'ne girip buradaki görevli yoğun bakım doktorları ve hemşireleriyle görüşerek yaptığı övgü dolu haberlerden sonra İngiliz BBC de Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadele ve hızlı refleksi izleyicilerine aktardı.

BBC üretim merkezini inceledi

Üretim merkezini gezen BBC muhabiri "Türkiye üretim halinde halihazırda İngiltere, İtalya ve İspanya'ya bağış yapmış durumda. İstanbul genelinde bulunan Meslek Okullarındaki öğretmenler bu acil işe yoğunlaşmış durumdalar" ifadelerini kullandı.

"Bu okullar karanlıkta bir ışık oldu"

Üretim yerinde BBC muhabirinin görüşlerini aldığı Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Levent Yazıcı "Bu okullar karanlıkta bir ışık oldu. Ülke olarak elimizde olsa dünyadaki herkese yardım etmek isterdik." dedi.



CNN de yoğun bakım ünitelerini görüntülemişti



ABD merkezli medya kuruluşu CNN, İstanbul Üniveristesi'ne bağlı Cerrahpaşa'daki yoğun bakım bölümüne girerek yaşananları anbean kaydedip buradaki görevli sağlık personeliyle görüşmeler yapmıştı.