Yerel İnegöl’de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Yerel

İnegöl’de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
İnegöl’de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Arkadaşlarının evde hareketsiz halde bulduğu 50 yaşındaki Muhammed Eltabey’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Mısır uyruklu Muhammed Eltabey’den haber alamayan arkadaşları, öğle saatlerinde gittikleri evde korkunç manzarayla karşılaştı.

 

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi’nde 6 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Mısır uyruklu Muhammed Eltabey, saat 14.00 sıralarında evine giden arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eltabey’in hayatını kaybettiği belirlendi. Eltabey’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Gündem

Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!

Terör örgütü YPG/SDG’nin DEAŞ bahanesiyle varlığını devam ettirmesi için ABD ve İsrail’e yalvaran teröristler, Türkiye’yi “dağıtmakla” tehdi..
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı
Gündem

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa’nın sırtını ABD’ye yaslayıp keyif çattığı dönemin kapandığını ilan etti. “Güvenliğin faturasını artık siz..
