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İnegöl Belediyespor’da Fazıl Demirci dönemi

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Antrenör Fazıl Demirci ile anlaştı.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:28
İnegöl Belediyespor’da Fazıl Demirci dönemi

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Antrenör Fazıl Demirci ile anlaştı.


Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Eşref Yiğit, Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcı Rıdvan Kocaağa ile Voleybol Şube Sorumlu Uğur Şencan katıldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan Yiğit, "Bilindiği gibi ligde istediğimiz sonuçları alamadığımız için Gökhan Öner hocamızla karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmıştık. Ekibimiz bir taraftan hafta sonu deplasmanda karşılaşacağımız Arkas Spor maçı hazırlıklarını sürdürürken, yönetim kurulu olarak biz de hoca arayışlarımıza başlamıştık. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde Fazıl Demirci hocamızla anlaşmaya karar verdik. Hocamız voleybolculuğunda bir çok başarıya imza attıktan sonra aralıksız 16 yıl boyunca Arkas Spor’da görev aldı. Uzun yıllar yardımcı antrenörlük yaptığı Arkas Spor ile bir çok başarıya da imza attı. Biz hocamıza güveniyoruz. En kısa sürede takımımızın çıkış yakalayacağından eminiz" dedi.


Antrenörz Fazlı Demirci ise, "Çok iyi bir kulübe, tabanı mükemmel olan bir kulübe, voleybolun lokomotifi olabilecek bir kulübe geldim. Şu anda beklenilen yerde olmamasına rağmen oyuncu kalitesi yüksek. Başkanından oyuncusuna varıncaya kadar herkesin çok kalitede bir topluluğun olduğu bir yere geldim. Burada ilk hedefimiz tabiri caizse kafasını yerden yukarı kaldırmak ve ligde kalmak. Ondan sonra da İnegöl seyircisine mükemmel bir takım seyrettirmek. Çok büyük hedeflerle bu kulübe geldim. Bu kulüpte hem ben doğacağım, hem de İnegöl’ün iftihar edeceği bir takım doğacak. Buna vesile olan başta başkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:28
  1. doğa

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