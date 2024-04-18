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Gündem Yeni adı belli oldu! İncirlik'teki üssün isminde değişiklik
Gündem

Yeni adı belli oldu! İncirlik'teki üssün isminde değişiklik

Yeniakit Publisher
2024-04-18 16:00:00 - 2024-04-18 16:26:08
Yeni adı belli oldu! İncirlik'teki üssün isminde değişiklik

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İncirlik/Adana'da bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan bilgilendirme toplantısında İncilik'teki üs ile ilgil yapılan isim değişikliği de paylaşıldı.

İNCİRLİK’TE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

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