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İnanın bu çocukla baş etmek imkansız!

"Küstah Çocuklar"ın anneleri babaları zor saatler geçirir. Laf anlatamamaktan yorgun düşer. Azarlamak, pataklamak gibi yöntemler arasında gider gelir. Sinir sistemleri bozulur. Ne yapacaklarını şaşırırlar.

23 Ekim 2018 Salı 20:05
İnanın bu çocukla baş etmek imkansız!

İşte, bu sebeple "küstah çocuklar"ı üzerine onlarla biraz sohbet edelim istedik.

Meselâ ne diyorsunuz;

- Bu çocuklara hiçbir şey işe yaramaz.

Besbelli öfkelisiniz, burnunuzdan soluyorsunuz. Hele durun, soluklanın biraz. Halbuki bütün çocuklara olumlu huylar kazanmalarında yardımcı olunabilir. Bunun için yalnızca en iyi yöntemi seçmeli ve başarı kazanana kadar sabırla denemeliyiz.

- Bu çocukların tek ihtiyacı iyi bir ‘sopa’dır.

Aman etmeyin. Halâ öfke patlaması yaşıyorsunuz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır denmiştir. Bu dile en çok çocuklarımızın ihtiyacı vardır. Onlar ciğerpârelerimiz. Sopayı aklınızdan çıkarın. Ayrıca biliyor musunuz çocukları, özellikle "küstah çocuklar"ı patakladığımızda, onlar, bunun acısını diğer çocuklardan; kendilerinden zayıf arkadaşlarından çıkarmaya meyilli olurlar. Kendilerinden güçlülere karşı ise eziklik duyarlar. Herşeyin kaba kuvvet olduğu gibi bir sabit fikre kapılırlar.

- Küstah çocukların terbiyeli davranmak için gerekli becerileri yoktur.

Teşekkürler, biraz sakinleşmiş görünüyorsunuz. Fakat yine de abartıyorsunuz. Her çocuk Rabbanî bir ahlâk üzre doğar. İslâm ahlâkı üzre doğar. Mâsumdur. Onları yanlışlara itekleyen öncelikle bizleriz. Aile, akraba, okul, çevre.. Ne öğreniyorlarsa onlardan öğreniyor; doğru ahlâklarını tamamlamak için de onların yönlendirmesine muhtaçlar, doğru ahlâktan sapmalarında na onların yönlendirmesi sebep oluyor. Bütün çocuklar terbiyeli olmak için gerekli becerilere doğuştan sahiptir. Özetlersek, beceri noksanlığı çocuğumuzda değil, olsa olsa bizdedir.

- Çocuk davranışının sonuçlarını önceden tam olarak anlamalıdır.

Bakın bunda haklısınız, çocuğun uygunsuz davranırsa cezalandırılacağını anlamasının gerekli olduğu doğrudur. Ona bunu kazandıracak olan öncelikle anne ve babasıdır. Ancak cezanın tam olarak ne olacağını bilmesi iyidir ama bu, ondaki bir davranışı değiştirmek için yeterli değildir.

- Küstah çocuklar; öz güvenleri az, öfkeli çocuklardır ve daha iyi olmak için öfkelerini çıkarmaları gerekir.

Bu sizin tesbitiniz belki yetişkinler için geçerli olabilir. "Küstah" bir çocuğa yardım etmenin yolu onun öfkeli bir şekilde davranmasına izin vermekten geçmez. Daha iyi yolların olduğunu bilmeliyiz.

- Küstah bir çocuğun davranışları biyokimyasaldır.

Ooo, birdenbire bilimsel konuşma moduna geçtiniz. Kim, hangi bilim adamı veya hangi araştırmada tesbit edilmiş ki bu? Kendinizi aldatmayın yok böyle birşey. Aksine çocuktaki çoğu davranışın biyokimyasal nitelikte olmadığı biliniyor. Ve çocuğun davranışının değişmesi için ilaç kullanılmasının gerkmediği de..

Siz, siz olun tâ baştan söylediğimize lütfen kulak verin.

Çocuk tatlı dille eğitime, terbiyeye, ahlâkının takviyesine, tahkimine lâyıktır. Sizden alâka bekler. Güleryüzlü, tatlı dilli bol vakit ayıran bir alâka "küstah" sandığınız yavrucağınızda nasıl sonuçlar hasıl ettiğini, önyargılarınızı ve öfkenizi bastırarak anlamanız mümkündür.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:05
  1. küstah çocuk
  2. çocuk eğitimi

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