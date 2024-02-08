İnananların yüz akı! Akit Medya Grubu’nda yeni görevlendirmeler

Kurulduğu 12 Eylül 1993’ten beri “İnananların gür sesi”olarak yayın hayatını sürdüren ve daima mazlumların yanında, zalimin karşısında yer alan Akit gazetesinde yeni görevlendirmeler yapıldı. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığına Nuri Karahasanoğlu geldi. Nuri Karahasanoğlu, uzun süre Akit TV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Murat Alan yeni yayın yönetmeni

2006 yılından bu yana gazetemizde görev alan ve sırasıyla adliye muhabirliği, istihbarat şefliği, haber müdürlüğü yapan Murat Alan, Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com tr’de Yayın Yönetmenliğine atandı.

Derin devletin çökertilmesi ve FETÖ terör örgütüne yönelik önemli haberlere imza atan Alan, 17-25 Aralık kumpasının deşifre edilmesinde aktif faaliyette bulunmuş, MİT TIR’larına ilişkin fotoğrafları yayınlayarak örgütün önemli isimlerinin tutuklandığı süreci başlatmıştı.

Mütedeyyin kesimin mağduriyetlerine de el atan Alan, Sivas mazlumlarının sorunlarıyla ilgili yaptığı haberlerle mağduriyetleri ifşa etmişti. Gazeteci Alan ayrıca, uydurma delillerle yıllarca zindanda tutulan mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu ile Metin Kaplan’ın tahliyesinin önünü açan belgeli haberleriyle ses getirmişti.

İletişim Fakültesi Mezunu olan Alan, Akit TV’de hafta içi her sabah 10.30’da başlayan ve 12.00’ye kadar devam eden Manşetlerin Dili programına sunumuyla ve yorumlarıyla renk katıyor.

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Zekeriya Say, haber müdürlüğüne getirildi

Gazetemizin merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, rahmetli Hasan Karakaya ve Yalçın Turgut ile birlikte Yayın Kurulu Üyeliği görevini icra eden Alan, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nin (UMED) Disiplin Kurulu Üyeleri arasında yer alıyor. Öte yandan Murat Alan’dan boşalan Haber Müdürlüğü görevini ise gazetemizde uzun yıllar Arşiv ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan, 7 yıldır da ses getiren köşe yazıları ile haberlere imza atan Zekeriya Say yürütecek.

yeniakit.com.tr Haber Müdürü Faruk Erzen

Yaklaşık 10 yıldır yeniakit.com.tr’de görev yapan Faruk Erzen, Haber Müdürü oldu. İletişim Fakültesi mezunu olan Erzen, yazdığı özel haberlerle internet sitemizde önemli haberlere imza atmış, spor yazarlığıyla da futbol gündeminin nabzını tutmuştu.