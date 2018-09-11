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İmzayı attı! Pierre Webo geri döndü

Türkiye'de 7 sezon forma giyen Pierre Webo, futbol kariyerinin başladığı Uruguay ekiplerinden Club Nacional'e geri döndü.

11 Eylül 2018 Salı 18:28
İmzayı attı! Pierre Webo geri döndü

Ülkemizde Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir), Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep’in formalarını giyen golcü oyuncu Pierre Webo, Uruguay’a transfer oldu.

36 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 15 yıl önce formasını giydiği Uruguay ekibi Nacional ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Pierre Webo, Süper Lig’de çıktığı 162 maçta 61 gole imzasını atmıştı.

15 yıl sonra Uruguay'a geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Webo, "Burada harika bir deneyim geçirmiştim. Buraya bir şans bulabilmek, futbolun içinde kalmak için gelmiştim. Buraya gelmiştim, çünkü profesyonel bir fubolcu olmak istiyordum." açıklamasını noktaladı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 18:28
  1. İstanbul
  2. pierre webo
  3. Fenerbahçe
  4. Osmanlıspor
  5. Gazişehir Gaziantep
  6. Uruguay
  7. Webo
  8. Süper Lig

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